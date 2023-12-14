https://ria.ru/20231214/kanikuly-1915923164.html

Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Украине

Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Украине - РИА Новости, 14.12.2023

Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Украине

Американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине, заявил... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T23:13

2023-12-14T23:13

2023-12-14T23:13

в мире

украина

чак шумер

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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине, заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. "После того как мы закончим сегодня, сенат вернется в понедельник", - сказал он на заседании сената. Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, отказалась последовать примеру сенаторов и пока собирается вернуться к работе только в январе.

https://ria.ru/20231214/podderzhka-1915920382.html

украина

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в мире, украина, чак шумер