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Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Украине - РИА Новости, 14.12.2023
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23:13 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/kanikuly-1915923164.html
Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Украине
Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Украине - РИА Новости, 14.12.2023
Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Украине
Американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине, заявил... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T23:13
2023-12-14T23:13
в мире
украина
чак шумер
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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине, заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. "После того как мы закончим сегодня, сенат вернется в понедельник", - сказал он на заседании сената. Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, отказалась последовать примеру сенаторов и пока собирается вернуться к работе только в январе.
https://ria.ru/20231214/podderzhka-1915920382.html
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в мире, украина, чак шумер
В мире, Украина, Чак Шумер
Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Украине

Лидер демократов: сенат США отложил каникулы для работы над помощью Киеву

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине, заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.
«
"После того как мы закончим сегодня, сенат вернется в понедельник", - сказал он на заседании сената.
Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, отказалась последовать примеру сенаторов и пока собирается вернуться к работе только в январе.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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Вчера, 22:35
 
В миреУкраинаЧак Шумер
 
 
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