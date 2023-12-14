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Кадеты Подмосковья поучаствуют в кремлевском благотворительном балу
Кадеты Подмосковья поучаствуют в кремлевском благотворительном балу - РИА Новости, 14.12.2023
Кадеты Подмосковья поучаствуют в кремлевском благотворительном балу
Кадеты Московской области примут участие в VIII Международном Кремлевском благотворительном кадетском балу, сообщает пресс-служба министерства образования... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:33
2023-12-14T15:33
2023-12-14T15:33
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Кадеты Московской области примут участие в VIII Международном Кремлевском благотворительном кадетском балу, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Мероприятие пройдет 16 декабря в Москве. В нем поучаствуют свыше трех тысяч ребят из 84 субъектов РФ. Как отметили в пресс-службе, для кадетов Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал является важным и долгожданным событием. В мероприятии участвуют ребята из 15 муниципальных образований Подмосковья. Все они прошли серьезный конкурсный отбор: участники бала должны преуспевать в учебе, участвовать и побеждать в военно-патриотических, спортивных и творческих конкурсах, а также проявлять интерес к волонтерству. "VIII Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал можно назвать культурным смотром будущего России. Бал — мероприятие очень важное для воспитания патриотизма и любви к Родине. Он представляет личность, знающую и уважающую историю своего отечества и его традиций", — сказала участница бала, командир взвода "Красногорских орлят" школы №19 в Красногорске Эвелина Игнатьева. В ведомстве отметили, что поддерживают кадетов и желают им достойно представить свои учебные заведения и регион на международном балу. В мероприятии традиционно принимают участие лучшие воспитанники кадетских учреждений, члены молодежных патриотических клубов, дети из социальных учреждений из всех субъектов России. Присутствуют также и зарубежные участники из дружественных стран и стран СНГ. В текущем году на балу будут представители свыше 700 образовательных учреждений. В пресс-службе уточнили, что патриотический бал ежегодно проходит с 2016 года в Москве.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Москва, Россия, СНГ
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Кадеты Московской области примут участие в VIII Международном Кремлевском благотворительном кадетском балу, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Мероприятие пройдет 16 декабря в Москве
. В нем поучаствуют свыше трех тысяч ребят из 84 субъектов РФ
.
Как отметили в пресс-службе, для кадетов Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал является важным и долгожданным событием. В мероприятии участвуют ребята из 15 муниципальных образований Подмосковья. Все они прошли серьезный конкурсный отбор: участники бала должны преуспевать в учебе, участвовать и побеждать в военно-патриотических, спортивных и творческих конкурсах, а также проявлять интерес к волонтерству.
"VIII Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал можно назвать культурным смотром будущего России. Бал — мероприятие очень важное для воспитания патриотизма и любви к Родине. Он представляет личность, знающую и уважающую историю своего отечества и его традиций", — сказала участница бала, командир взвода "Красногорских орлят" школы №19 в Красногорске
Эвелина Игнатьева.
В ведомстве отметили, что поддерживают кадетов и желают им достойно представить свои учебные заведения и регион на международном балу.
В мероприятии традиционно принимают участие лучшие воспитанники кадетских учреждений, члены молодежных патриотических клубов, дети из социальных учреждений из всех субъектов России. Присутствуют также и зарубежные участники из дружественных стран и стран СНГ
. В текущем году на балу будут представители свыше 700 образовательных учреждений.
В пресс-службе уточнили, что патриотический бал ежегодно проходит с 2016 года в Москве.
Праздник "Морозные традиции" пройдет 16 декабря в парках Подмосковья