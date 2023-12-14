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"Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире - РИА Новости, 14.12.2023
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12:10 14.12.2023 (обновлено: 13:04 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/itogi-1915720323.html
"Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире
"Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире - РИА Новости, 14.12.2023
"Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире
Президент России Владимир Путин начал подведение итогов с ответа на вопрос, какие задачи внутри страны и за рубежом являются для него главными. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:10
2023-12-14T13:04
владимир путин
политика
итоги года с владимиром путиным
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал подведение итогов с ответа на вопрос, какие задачи внутри страны и за рубежом являются для него главными.Подведение итогов года президента России в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией, проходит в Гостином дворе."Я говорил много раз, не грех повториться. Для такой страны, как Россия, существование и просто существование нашей страны без суверенитета невозможно", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, что на прошлой неделе он объявил о своем решении баллотироваться на должность президента, какие задачи внутри страны и за рубежом для него главные.В созданной под "Итоги года" студии находятся журналисты, в ходе выступления президента по очереди будут озвучиваться вопросы от граждан и от прессы. Модерирует пресс-конференцию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а модераторами прямой линии российского лидера выступают ведущая "Первого канала" Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Выход президента к журналистам
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владимир путин, политика, итоги года с владимиром путиным, россия, видео
Владимир Путин, Политика, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия
"Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал подведение итогов с ответа на вопрос, какие задачи внутри страны и за рубежом являются для него главными.
2023-12-14T12:10
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"Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире

Совмещенная прямая линия и пресс-конференция Путина началась в прямом эфире

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВ зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
В зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
В зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал подведение итогов с ответа на вопрос, какие задачи внутри страны и за рубежом являются для него главными.
Подведение итогов года президента России в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией, проходит в Гостином дворе.
"Я говорил много раз, не грех повториться. Для такой страны, как Россия, существование и просто существование нашей страны без суверенитета невозможно", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, что на прошлой неделе он объявил о своем решении баллотироваться на должность президента, какие задачи внутри страны и за рубежом для него главные.
В созданной под "Итоги года" студии находятся журналисты, в ходе выступления президента по очереди будут озвучиваться вопросы от граждан и от прессы. Модерирует пресс-конференцию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а модераторами прямой линии российского лидера выступают ведущая "Первого канала" Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
 
Владимир ПутинПолитикаИтоги года с Владимиром ПутинымРоссия
 
 
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