https://ria.ru/20231214/istrebiteli-1915779337.html

Британия надеется, что новые истребители помогут противостоять России и КНР

Британия надеется, что новые истребители помогут противостоять России и КНР - РИА Новости, 14.12.2023

Британия надеется, что новые истребители помогут противостоять России и КНР

Великобритания надеется, что истребители нового поколения, совместной разработкой которых займутся Британия, Италия и Япония, помогут противостоять России и... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:55

2023-12-14T13:55

2023-12-14T13:55

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Великобритания надеется, что истребители нового поколения, совместной разработкой которых займутся Британия, Италия и Япония, помогут противостоять России и Китаю, сообщает в четверг газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шэппса. "Эти усилия предпринимаются в условиях, когда мы сталкиваемся с растущей опасностью в небе, а международное воздушное пространство все чаще оспаривается, не в последнюю очередь из-за угроз, исходящих от России и Китая", – приводит слова министра газета. Министр отметил, что программа глобальной боевой авиации (GCAP) направлена на "усиление коллективной безопасности". Ранее стало известно, что министры обороны Японии, Великобритании и Италии подписали в Токио договор о создании организации для совместной разработки истребителя нового поколения. Штаб организации будет находиться в Британии, возглавит его представитель Японии, а главой производственной части станет представитель Италии. Италия и Япония вместе с Великобританией участвуют в программе глобальной боевой авиации (Global Combat Air Program) по совместной разработке истребителя нового поколения к 2035 году. Как ожидается, страны в 2023 году должны начать разработку базовой платформы концепта, а в 2024 году - приступить к непосредственной разработке истребителя. Основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries для Японии, BAE Systems Plc для Великобритании и Leonardo SpA для Италии.

https://ria.ru/20231214/koreya-1915687734.html

https://ria.ru/20231214/istrebitel-1915677408.html

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в мире, великобритания, грант шэппс, италия, япония, технологии