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Британия надеется, что новые истребители помогут противостоять России и КНР - РИА Новости, 14.12.2023
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13:55 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/istrebiteli-1915779337.html
Британия надеется, что новые истребители помогут противостоять России и КНР
Британия надеется, что новые истребители помогут противостоять России и КНР - РИА Новости, 14.12.2023
Британия надеется, что новые истребители помогут противостоять России и КНР
Великобритания надеется, что истребители нового поколения, совместной разработкой которых займутся Британия, Италия и Япония, помогут противостоять России и... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:55
2023-12-14T13:55
в мире
великобритания
грант шэппс
италия
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технологии
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Великобритания надеется, что истребители нового поколения, совместной разработкой которых займутся Британия, Италия и Япония, помогут противостоять России и Китаю, сообщает в четверг газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шэппса. "Эти усилия предпринимаются в условиях, когда мы сталкиваемся с растущей опасностью в небе, а международное воздушное пространство все чаще оспаривается, не в последнюю очередь из-за угроз, исходящих от России и Китая", – приводит слова министра газета. Министр отметил, что программа глобальной боевой авиации (GCAP) направлена на "усиление коллективной безопасности". Ранее стало известно, что министры обороны Японии, Великобритании и Италии подписали в Токио договор о создании организации для совместной разработки истребителя нового поколения. Штаб организации будет находиться в Британии, возглавит его представитель Японии, а главой производственной части станет представитель Италии. Италия и Япония вместе с Великобританией участвуют в программе глобальной боевой авиации (Global Combat Air Program) по совместной разработке истребителя нового поколения к 2035 году. Как ожидается, страны в 2023 году должны начать разработку базовой платформы концепта, а в 2024 году - приступить к непосредственной разработке истребителя. Основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries для Японии, BAE Systems Plc для Великобритании и Leonardo SpA для Италии.
https://ria.ru/20231214/koreya-1915687734.html
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в мире, великобритания, грант шэппс, италия, япония, технологии
В мире, Великобритания, Грант Шэппс, Италия, Япония, Технологии
Британия надеется, что новые истребители помогут противостоять России и КНР

Telegraph: Британия надеется, что новые истребители помогут дать отпор РФ и КНР

© AP Photo / Kirsty WigglesworthГрант Шаппс
Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Грант Шаппс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Великобритания надеется, что истребители нового поколения, совместной разработкой которых займутся Британия, Италия и Япония, помогут противостоять России и Китаю, сообщает в четверг газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шэппса.
«
"Эти усилия предпринимаются в условиях, когда мы сталкиваемся с растущей опасностью в небе, а международное воздушное пространство все чаще оспаривается, не в последнюю очередь из-за угроз, исходящих от России и Китая", – приводит слова министра газета.
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В Южной Корее поднимали истребители из-за самолетов России и Китая
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Министр отметил, что программа глобальной боевой авиации (GCAP) направлена на "усиление коллективной безопасности".
Ранее стало известно, что министры обороны Японии, Великобритании и Италии подписали в Токио договор о создании организации для совместной разработки истребителя нового поколения. Штаб организации будет находиться в Британии, возглавит его представитель Японии, а главой производственной части станет представитель Италии.
Италия и Япония вместе с Великобританией участвуют в программе глобальной боевой авиации (Global Combat Air Program) по совместной разработке истребителя нового поколения к 2035 году. Как ожидается, страны в 2023 году должны начать разработку базовой платформы концепта, а в 2024 году - приступить к непосредственной разработке истребителя. Основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries для Японии, BAE Systems Plc для Великобритании и Leonardo SpA для Италии.
Истребитель - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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В миреВеликобританияГрант ШэппсИталияЯпонияТехнологии
 
 
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