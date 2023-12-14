Британия надеется, что новые истребители помогут противостоять России и КНР
Telegraph: Британия надеется, что новые истребители помогут дать отпор РФ и КНР
© AP Photo / Kirsty WigglesworthГрант Шаппс
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Грант Шаппс. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Великобритания надеется, что истребители нового поколения, совместной разработкой которых займутся Британия, Италия и Япония, помогут противостоять России и Китаю, сообщает в четверг газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шэппса.
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"Эти усилия предпринимаются в условиях, когда мы сталкиваемся с растущей опасностью в небе, а международное воздушное пространство все чаще оспаривается, не в последнюю очередь из-за угроз, исходящих от России и Китая", – приводит слова министра газета.
Министр отметил, что программа глобальной боевой авиации (GCAP) направлена на "усиление коллективной безопасности".
Ранее стало известно, что министры обороны Японии, Великобритании и Италии подписали в Токио договор о создании организации для совместной разработки истребителя нового поколения. Штаб организации будет находиться в Британии, возглавит его представитель Японии, а главой производственной части станет представитель Италии.
Италия и Япония вместе с Великобританией участвуют в программе глобальной боевой авиации (Global Combat Air Program) по совместной разработке истребителя нового поколения к 2035 году. Как ожидается, страны в 2023 году должны начать разработку базовой платформы концепта, а в 2024 году - приступить к непосредственной разработке истребителя. Основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries для Японии, BAE Systems Plc для Великобритании и Leonardo SpA для Италии.