https://ria.ru/20231214/investitsii-1915849268.html

В Петербурге рассказали об объеме инвестиций в 2023 году

В Петербурге рассказали об объеме инвестиций в 2023 году - РИА Новости, 14.12.2023

В Петербурге рассказали об объеме инвестиций в 2023 году

Объем инвестиций в основной капитал Санкт-Петербурга по результатам 2023 года будет рекордным и превысит 1 триллион рублей, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:41

2023-12-14T16:41

2023-12-14T16:41

ленинградская область

экономика

санкт-петербург

александр беглов

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Санкт-Петербурга по результатам 2023 года будет рекордным и превысит 1 триллион рублей, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что, выполняя поручение президента, правительство Петербурга в этом году обеспечило опережение городом собственных рекордных темпов промышленных инвестиций 2021 года. "По результатам 2023 года объем инвестиций в основной капитал будет рекордным и превысит 1 триллион рублей. Доходы городского бюджета по итогам 11 месяцев также превысили 1 триллион рублей", - говорится в сообщении. В Петербурге за последние два года количество крупных и средних производственных предприятий выросло с 700 до 850. Действуют 25 тысяч малых производств. За 10 месяцев этого года индекс промышленного производства в обрабатывающей отрасли Петербурга составил 112,4%, тогда как в среднем по России этот показатель составляет 107,1%. С января по октябрь этого года петербургская промышленность уже отгрузила продукции на общую сумму 3,52 триллиона рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Петербург использует все возможности для выполнения поставленных президентом России задач по обеспечению технологического суверенитета страны и достижения технологического лидерства", - отметил Беглов.

https://realty.ria.ru/20231214/psk-1915705379.html

https://ria.ru/20231211/peterburg-1915089766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкт-петербург, александр беглов, россия