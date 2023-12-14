https://ria.ru/20231214/investitsii-1915849268.html
В Петербурге рассказали об объеме инвестиций в 2023 году
В Петербурге рассказали об объеме инвестиций в 2023 году - РИА Новости, 14.12.2023
В Петербурге рассказали об объеме инвестиций в 2023 году
Объем инвестиций в основной капитал Санкт-Петербурга по результатам 2023 года будет рекордным и превысит 1 триллион рублей, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:41
2023-12-14T16:41
2023-12-14T16:41
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экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Санкт-Петербурга по результатам 2023 года будет рекордным и превысит 1 триллион рублей, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что, выполняя поручение президента, правительство Петербурга в этом году обеспечило опережение городом собственных рекордных темпов промышленных инвестиций 2021 года. "По результатам 2023 года объем инвестиций в основной капитал будет рекордным и превысит 1 триллион рублей. Доходы городского бюджета по итогам 11 месяцев также превысили 1 триллион рублей", - говорится в сообщении. В Петербурге за последние два года количество крупных и средних производственных предприятий выросло с 700 до 850. Действуют 25 тысяч малых производств. За 10 месяцев этого года индекс промышленного производства в обрабатывающей отрасли Петербурга составил 112,4%, тогда как в среднем по России этот показатель составляет 107,1%. С января по октябрь этого года петербургская промышленность уже отгрузила продукции на общую сумму 3,52 триллиона рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Петербург использует все возможности для выполнения поставленных президентом России задач по обеспечению технологического суверенитета страны и достижения технологического лидерства", - отметил Беглов.
https://realty.ria.ru/20231214/psk-1915705379.html
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экономика, санкт-петербург, александр беглов, россия
Ленинградская область , Экономика, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Россия
В Петербурге рассказали об объеме инвестиций в 2023 году
Объем инвестиций в Петербурге по итогам 2023 года превысит триллион рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Санкт-Петербурга по результатам 2023 года будет рекордным и превысит 1 триллион рублей, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов
отметил, что, выполняя поручение президента, правительство Петербурга в этом году обеспечило опережение городом собственных рекордных темпов промышленных инвестиций 2021 года.
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"По результатам 2023 года объем инвестиций в основной капитал будет рекордным и превысит 1 триллион рублей. Доходы городского бюджета по итогам 11 месяцев также превысили 1 триллион рублей", - говорится в сообщении.
В Петербурге за последние два года количество крупных и средних производственных предприятий выросло с 700 до 850. Действуют 25 тысяч малых производств.
За 10 месяцев этого года индекс промышленного производства в обрабатывающей отрасли Петербурга составил 112,4%, тогда как в среднем по России
этот показатель составляет 107,1%. С января по октябрь этого года петербургская промышленность уже отгрузила продукции на общую сумму 3,52 триллиона рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Петербург использует все возможности для выполнения поставленных президентом России задач по обеспечению технологического суверенитета страны и достижения технологического лидерства", - отметил Беглов.
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