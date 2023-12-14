https://ria.ru/20231214/inflyatsiya-1915669946.html
Инфляция в Аргентине за 11 месяцев превысила 148%
Инфляция в Аргентине за 11 месяцев превысила 148% - РИА Новости, 14.12.2023
Инфляция в Аргентине за 11 месяцев превысила 148%
Инфляция в Аргентине в ноябре составила 12,8%, за 11 месяцев превысила 148%, сообщил национальный институт статистики. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T03:31
2023-12-14T03:31
2023-12-14T03:31
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек - РИА Новости. Инфляция в Аргентине в ноябре составила 12,8%, за 11 месяцев превысила 148%, сообщил национальный институт статистики. "Потребительские цены выросли на 12,8% в ноябре 2023 года по отношению к октябрю, набрав 148,2% (с начала года), в годовом выражении рост (в ноябре) достиг 160,9%", - говорится в сообщении. Показатели за ноябрь не отражают новых жестких мер, принятых правительством для борьбы с кризисом. Они отразятся в инфляции за декабрь 2023 года и последующие месяцы. Ранее министр экономики страны Луис Капуто сообщил, что власти вдвое ослабят курс нацвалюты – до 800 песо. Кроме того, будут снижены субсидии на транспорт и энергию. Государство перестанет финансировать инфраструктурные работы, сократит госаппарат. Власти считают эти меры неизбежными: они нужны для того, чтобы избежать катастрофы, гиперинфляции, сказал официальный представитель президента Мануэль Адорни.
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в мире, аргентина
Инфляция в Аргентине за 11 месяцев превысила 148%
Институт статистики: инфляция в Аргентине за 11 месяцев превысила 148%
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек - РИА Новости. Инфляция в Аргентине в ноябре составила 12,8%, за 11 месяцев превысила 148%, сообщил национальный институт статистики.
"Потребительские цены выросли на 12,8% в ноябре 2023 года по отношению к октябрю, набрав 148,2% (с начала года), в годовом выражении рост (в ноябре) достиг 160,9%", - говорится в сообщении.
Показатели за ноябрь не отражают новых жестких мер, принятых правительством для борьбы с кризисом. Они отразятся в инфляции за декабрь 2023 года и последующие месяцы.
Ранее министр экономики страны Луис Капуто сообщил, что власти вдвое ослабят курс нацвалюты – до 800 песо. Кроме того, будут снижены субсидии на транспорт и энергию. Государство перестанет финансировать инфраструктурные работы, сократит госаппарат. Власти считают эти меры неизбежными: они нужны для того, чтобы избежать катастрофы, гиперинфляции, сказал официальный представитель президента Мануэль Адорни.
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