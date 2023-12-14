https://ria.ru/20231214/impichment-1915666512.html

Палата представителей США одобрила расследование для импичмента Байдена

Палата представителей США одобрила расследование для импичмента Байдена - РИА Новости, 14.12.2023

Палата представителей США одобрила расследование для импичмента Байдена

Палата представителей конгресса США, контролируемая республиканцами, проголосовала за резолюцию, санкционирующую дальнейшее расследование с целью объявить... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T02:04

2023-12-14T02:04

2023-12-14T02:24

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палата представителей сша

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Палата представителей конгресса США, контролируемая республиканцами, проголосовала за резолюцию, санкционирующую дальнейшее расследование с целью объявить импичмент президенту Джо Байдену, свидетельствуют результаты голосования.Резолюция набрала 221 голос "за" и 212 "против".Ранее данную инициативу поддержал профильный комитет палаты. Она предписывает бюджетному, надзорному и судебному комитетам продолжить расследование против Байдена и членов его семьи с целью установить, достаточно ли оснований для вынесения импичмента.Расследование в палате представителей против американского президента начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, которого вскоре сняли с занимаемой должности. Он запустил процедуру в обход голосования, которое необязательно на этом этапе.Оно касается обвинений в адрес Байдена в причастности к зарубежному бизнесу его сына Хантера в тот период, когда нынешний американский лидер занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Белый дом подобные обвинения решительно отвергает.Как заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон, комментируя принятую резолюцию, свидетельские показания и документы указывают, что члены семьи Байдена получили миллионы долларов от "иностранных противников". "Свидетели говорили о множестве случаев взаимодействия президента с иностранными клиентами его семьи. Президент и Белый дом регулярно вводят общественность в заблуждение, блокируют наше расследование", - говорится в заявлении Джонсона.Джонсон назвал принятую резолюцию "критически важным шагом". "Пока Байден блокирует законные повестки конгрессменов, сегодняшнее решение ставит нас в сильную позицию, открывая возможность принуждать к их исполнению через суд", - добавил спикер.Законодатели в США имеют право вызывать свидетелей на слушания в конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь юридические последствия и рассматриваться как неуважение к власти.Сам Байден, комментируя решение палаты представителей, обвинил республиканцев в атаке с помощью лжи. "Я каждый день просыпаюсь сосредоточенный на проблемах американцев, реальных вещах, влияющих на их жизни, вопросах силы и безопасности нашей страны в мире. К сожалению, республиканцы в палате представителей не со мной", - говорится в заявлении президента.По его словам, оппоненты-республиканцы не работают на благо США. "Вместо того, чтобы делать все, чтобы помочь улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на атаках против меня с помощью лжи", - подчеркнул Байден.Расследование он назвал "безосновательным политическим трюком", на который теряют время законодатели.

https://ria.ru/20231209/ssha-1914593030.html

https://ria.ru/20231203/bayden-1913412517.html

https://ria.ru/20231208/obvineniya-1914734823.html

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в мире, сша, джо байден, палата представителей сша