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В Госдуме считают, что запрещать искусственный интеллект в науке не нужно - РИА Новости, 14.12.2023
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Наука
 
18:31 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/ii-1915879476.html
В Госдуме считают, что запрещать искусственный интеллект в науке не нужно
В Госдуме считают, что запрещать искусственный интеллект в науке не нужно - РИА Новости, 14.12.2023
В Госдуме считают, что запрещать искусственный интеллект в науке не нужно
Депутат Госдумы Александр Мажуга (ЕР) считает, что не нужно запрещать использование искусственного интеллекта в науке. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:31
2023-12-14T18:31
наука
общество
технологии
россия
александр мажуга
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Мажуга (ЕР) считает, что не нужно запрещать использование искусственного интеллекта в науке. Президент РФ Владимир Путин в четверг, подводя итоги года, заявил, что предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а значит, нужно сделать все, чтобы быть лидерами в этом направлении, но чем это закончится – неизвестно. "Нужно ли сегодня регулировать, в том числе законодательно, эту сферу, вопрос сложный и спорный. Например, учитывать в высшем образовании, что такой инструмент есть и то, что сегодня студент использует этот инструмент, необходимо. Нужно ли запретить использование ИИ в науке? Считаю, что нет. Сегодня нейросети помогают нам во многом, например, в здравоохранении. Обработка изображений, моделирование процессов, работа с большими данными. Все это инструменты, которые нам помогают", - написал Мажуга в своем Telegram-канале. По его словам, ученый может работать с ограниченным объемом данных, а ИИ - с их массивом, "но задача исследования все равно остается за ученым".
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общество, технологии, россия, александр мажуга, владимир путин, единая россия, госдума рф
Наука, Общество, Технологии, Россия, Александр Мажуга, Владимир Путин, Единая Россия, Госдума РФ
В Госдуме считают, что запрещать искусственный интеллект в науке не нужно

Мажуга: запрещать использование искусственного интеллекта в науке не нужно

© iStock.com / agsandrewИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© iStock.com / agsandrew
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Мажуга (ЕР) считает, что не нужно запрещать использование искусственного интеллекта в науке.
Президент РФ Владимир Путин в четверг, подводя итоги года, заявил, что предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а значит, нужно сделать все, чтобы быть лидерами в этом направлении, но чем это закончится – неизвестно.
«
"Нужно ли сегодня регулировать, в том числе законодательно, эту сферу, вопрос сложный и спорный. Например, учитывать в высшем образовании, что такой инструмент есть и то, что сегодня студент использует этот инструмент, необходимо. Нужно ли запретить использование ИИ в науке? Считаю, что нет. Сегодня нейросети помогают нам во многом, например, в здравоохранении. Обработка изображений, моделирование процессов, работа с большими данными. Все это инструменты, которые нам помогают", - написал Мажуга в своем Telegram-канале.
По его словам, ученый может работать с ограниченным объемом данных, а ИИ - с их массивом, "но задача исследования все равно остается за ученым".
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