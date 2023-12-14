https://ria.ru/20231214/ii-1915879476.html

В Госдуме считают, что запрещать искусственный интеллект в науке не нужно

В Госдуме считают, что запрещать искусственный интеллект в науке не нужно - РИА Новости, 14.12.2023

В Госдуме считают, что запрещать искусственный интеллект в науке не нужно

Депутат Госдумы Александр Мажуга (ЕР) считает, что не нужно запрещать использование искусственного интеллекта в науке. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T18:31

2023-12-14T18:31

2023-12-14T18:31

наука

общество

технологии

россия

александр мажуга

владимир путин

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Мажуга (ЕР) считает, что не нужно запрещать использование искусственного интеллекта в науке. Президент РФ Владимир Путин в четверг, подводя итоги года, заявил, что предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а значит, нужно сделать все, чтобы быть лидерами в этом направлении, но чем это закончится – неизвестно. "Нужно ли сегодня регулировать, в том числе законодательно, эту сферу, вопрос сложный и спорный. Например, учитывать в высшем образовании, что такой инструмент есть и то, что сегодня студент использует этот инструмент, необходимо. Нужно ли запретить использование ИИ в науке? Считаю, что нет. Сегодня нейросети помогают нам во многом, например, в здравоохранении. Обработка изображений, моделирование процессов, работа с большими данными. Все это инструменты, которые нам помогают", - написал Мажуга в своем Telegram-канале. По его словам, ученый может работать с ограниченным объемом данных, а ИИ - с их массивом, "но задача исследования все равно остается за ученым".

https://ria.ru/20231214/ii-1915823853.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, александр мажуга, владимир путин, единая россия, госдума рф