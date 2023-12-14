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Умер худрук Русского академического оркестра Гусев

Умер худрук Русского академического оркестра Гусев - РИА Новости, 14.12.2023

Умер худрук Русского академического оркестра Гусев

Художественный руководитель и главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, народный артист России Владимир Гусев скончался на 84-м РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T10:11

2023-12-14T10:11

2023-12-14T10:18

культура

россия

владимир гусев

зураб соткилава

иосиф кобзон

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НОВОСИБИРСК, 14 дек – РИА Новости. Художественный руководитель и главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, народный артист России Владимир Гусев скончался на 84-м году жизни, сообщает филармония в четверг. "Уход из жизни Владимира Поликарповича Гусева стал огромной и невосполнимой потерей для культурной и общественной жизни региона. Коллектив Новосибирской филармонии глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении. Владимир Гусев работал в Русском академическом оркестре больше 50 лет и свыше 45 лет возглавлял его в качестве главного дирижера и художественного руководителя. Репертуар оркестра в настоящее время насчитывает свыше 5 тысяч произведений, причем часть из них написана сибирскими композиторами и посвящена оркестру. За выдающийся вклад в развитие отечественной культуры коллектив получил звание академического, которое имеют в стране лишь четыре коллектива подобного жанра. "Под руководством Владимира Поликарповича Гусева Русский академический оркестр выступал с ведущими певцами страны: Зурабом Соткилавой, Иосифом Кобзоном, Артуром Эйзеном, Ренатом Ибрагимовым, Владимиром Маториным, Ириной Долженко и многими другими", - отметили в филармонии. Кроме того, благодаря Гусеву оркестр оказался в центре крупных образовательных и фестивальных проектов. Среди них Международный фестиваль оркестров народных инструментов "Струны Сибири", программа "Юные дарования Сибири" и другие.

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россия, владимир гусев, зураб соткилава, иосиф кобзон