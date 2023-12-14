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ГУМ в Москве, отмечающий свое 130-летие

ГУМ в Москве, отмечающий свое 130-летие - РИА Новости, 14.12.2023

ГУМ в Москве, отмечающий свое 130-летие

Сто тридцать лет назад в Москве состоялось торжественное открытие Верхних торговых рядов - будущего ГУМа. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T01:07

2023-12-14T01:07

2023-12-14T01:07

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сто тридцать лет назад в Москве состоялось торжественное открытие Верхних торговых рядов - будущего ГУМа. Ниже приводится справочная информация. ГУМ (до 1953 года Верхние торговые ряды) располагается в центре Москвы, его здание является памятником архитектуры федерального значения. Это один из самых больших в Европе универсальных магазинов, который занимает целый квартал. Главный фасад ГУМа выходит на Красную площадь. Здание было построено в 1890-1893 годы архитектором Александром Померанцевым и инженером Владимиром Шуховым в псевдорусском стиле. Планы Москвы, актовые материалы, археологические памятники свидетельствовали о том, что уже в XVII веке в торговых рядах на Красной площади сосредоточивалась почти вся розничная и оптовая торговля Москвы. В то время в промежутке от Никольской улицы и Ильинкой напротив памятника Минину и Пожарскому стояло длинное двухэтажное здание Верхних торговых рядов, позади которого теснилось множество небольших деревянных лавчонок, постоянно горевших во время пожаров. Особенно часто пожары случались зимой, основной их причиной было использование самодельных печей, при помощи которых приказчики обогревались в морозы. В 1815 году для Верхних торговых рядов в Москве было построено новое здание, его архитектором стал Осип Бове. После постройки дом разделили между разными частными владельцами, и, когда пришло время провести капитальный ремонт, то оказалось невозможно получить единое согласие от всех. Здание пришло в ветхость такой степени, что однажды покупательница, примеряя в магазине платье, провалилась сквозь прогнивший пол и сломала ногу. По предложению московского генерал-губернатора в 1869 году Думой был поднят вопрос о сносе старых Верхних торговых рядов и строительстве новых. Почти все владельцы воспротивились этой инициативе – нарушались их родовые права, для мелких торговцев вынужденный простой во время длительного строительства означал разорение. Владельцы объединились для борьбы, создали комиссию и выставили невыполнимые условия. В 1880 году городская Дума, заручившись поддержкой генерал-губернатора, обязала владельцев лавок составить акционерное общество "Верхние торговые ряды". В 1886 году на общем собрании владельцев лавок Верхних торговых рядов был создан комитет, подготовивший устав общества, утвержденный императором. 11 сентября (30 августа по старому стилю) 1888 года состоялось официальное открытие акционерного общества. Его капитал составил 9,4 миллиона рублей, на эту сумму были выпущены именные акции номиналом 100 рублей. 27 ноября (15 ноября по старому стилю) 1888 года правлением общества был объявлен всероссийский конкурс на лучший проект здания Верхних торговых рядов. Лавки стали ломать, а в феврале 1889 года комиссия приступила к рассмотрению конкурсных работ. Из 23 проектов первой премии был удостоен Александр Померанцев. В мае 1890 года состоялась закладка здания. В 1893 году здание было полностью готово. Верхние торговые ряды представляли собой огромный комплекс из двух зданий и подземной торговой улицы, оснащенный собственной электростанцией и центральным отоплением. Стеклянные перекрытия крыши были выполнены при участии известного инженера Владимира Шухова. Обилие стекла придало зданию ощущение легкости, а ажурный стальной каркас стал настоящим произведением искусства. Торжественное открытие Верхних торговых рядов состоялось 14 декабря (2 декабря по старому стилю) 1893 года. Здание открывал генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна. Вся торговая площадь была поделена между торговцами, но уже не на лавки, а на салоны с хорошей мебелью, обилием зеркал и богатой отделкой. В 322 отделах магазина, расположенных на трех этажах, в продаже имелись практически все группы промышленных и продовольственных товаров. На тот период это был магазин роскоши – шелковые и парчовые ткани братьев Сапожниковых, часы Михаила Калашникова, кондитерская Абрикосовых, парфюмерия Брокар. Для привлечения большего числа покупателей торговый пассаж предлагал дополнительные услуги. Были открыты отделение Международного московского банка, граверная и ювелирная мастерские, парикмахерская, зубоврачебный кабинет, почтовое отделение, ресторан. В 1891 года Генрих Брокар, владелец богатой коллекции картин и предметов декоративно-прикладного искусства, открыл свое собрание для просмотра публики в арендованных залах Верхних торговых рядов. С 1895 года в рядах стали проводиться музыкальные вечера. В Верхние торговые ряды приходили не только за покупками, здесь проводили время, отдыхали, развлекались. К услугам покупателей были переводчики, носильщики, камера хранения, справочное бюро, гардероб. В 1917 году после Октябрьской революции торговлю закрыли, товары реквизировали, в здании расположился народный комиссариат продовольствия. В рядах расположился склад реквизированного продотрядами и столовая для советских служащих. В 1920-е годы, известные как период НЭПа (новой экономической политики), Верхние торговые ряды сдавались в аренду. 1 декабря 1921 года Владимир Ленин подписал "Положение о Государственном универсальном магазине (ГУМ)", который стал символом НЭПа. В 1930 году ГУМ был вновь закрыт, в здании располагались министерства и ведомства. Согласно принятому в 1935 году Генеральному плану реконструкции Москвы, Красную площадь должны были расширить за счет сноса ГУМа, но проект этот так и не был осуществлен. 24 декабря 1953 года ГУМ был реконструирован и открыт для публики. В СССР это был самый крупный магазин. К его открытию выстраивались огромные очереди, которые регулировались милицией. В универмаге работало 11 отделов: текстильные товары, готовое платье, обувь, трикотажно-бельевые товары, посудо-хозяйственные товары, галантерейные товары, мебель и ковры, головные уборы и меха, канцелярские товары и игрушки, культтовары, подарки и ювелирно-парфюмерные товары. Общий ассортимент товаров насчитывал более 30 тысяч наименований. В 1985 году закончилась очередная реконструкция здания, а в 1987 году к нему присоединили и гастроном "Елисеевский". В декабре 1990 года ГУМ был преобразован в Акционерное общество (АО) "Торговый Дом ГУМ. В 2002-2003 годах 50,25% акций ГУМа скупил торговый дом "Перекресток", принадлежащий "Альфа-групп". В 2004 году "Альфа-групп" (в лице ТД "Перекресток") продала контрольный пакет акций Торгового дома "ГУМ" группе Bosco di Ciliegi – одному из лидеров российского рынка одежды класса "люкс". Согласно договору с Москомнаследия, заключенному в 2004 году, Bosco di Ciliegi арендовал здание ГУМа до 2042 года. В 2011 году Росимущество заключило новое арендное соглашение с группой Bosco di Ciliegi до 2059 года. С 2006 года на Красной площади ежегодно открывается ГУМ-Каток, который приобрел славу самой стильной и яркой ледовой площадки столицы. Неотъемлемой частью зимних развлечений стала также ГУМ-Ярмарка, которая ежегодная предлагает посетителям угощение и подарки на любой вкус. С 2007 года в центре ГУМа вновь был открыт фонтан, запечатленный и в официальных хрониках ХХ века и в миллионах частных фотографий. Восстановлен кинозал, вошедший в историю отечественного кинематографа. На внешнем фасаде реализован уникальный проект иллюминации. Возрожден Гастроном №1 с дизайном, одеждой продавцов и наличием в ассортименте некоторых классических товаров советской эпохи 1950-1960-х годов. В советской стилистике выполнены кафе "Фестивальное" и Столовая № 57. В декабре 2011 года была полностью реставрирована дореволюционная комната для отдыха (туалетная комната), отделанная мрамором и гранитом. Открыт охраняемый девятиэтажный паркинг общей площадью 17 тысяч квадратных метров на семь надземных этажей и два подземных. Парковка вмещает 200 автомобилей и оснащена всем необходимым техническим оборудованием. В 2012 году напротив исторического здания ГУМа был открыт Детский ГУМ. Сегодня ГУМ – это не только торговый квартал, но и комфортная зона отдыха с ресторанами и кафе, художественная галерея и место проведения культурных мероприятий.

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справки, москва, европа, ссср, владимир шухов, елизавета федоровна, михаил калашников, гум