https://ria.ru/20231214/gruziya-1915907385.html
ЕС решил предоставить Грузии статус кандидата на вступление
ЕС решил предоставить Грузии статус кандидата на вступление - РИА Новости, 14.12.2023
ЕС решил предоставить Грузии статус кандидата на вступление
Лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе решили наделить Грузию статусом страны-кандидата, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T20:34
2023-12-14T20:34
2023-12-14T21:21
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек — РИА Новости. Лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе решили наделить Грузию статусом страны-кандидата, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель."Евросовет предоставил Грузии статус кандидата", — написал он в соцсети Х.Мишель также сообщил о решении начать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. При этом лидеры стран ЕС не согласовали аналогичные действия в отношении Боснии и Герцеговины. По словам главы Евросовета, Брюссель начнет переговоры с этой страной, "как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства".В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не участвовал в решении касательно Киева и все еще считает это неуместным шагом."Венгрия не изменила свою позицию, несмотря на то, что 26 стран настаивали на принятии этого решения, Венгрия решила, что если 26 стран так решают, пусть идут своим путем. Венгрия не желает разделять это плохое решение, поэтому сегодня устранилась от решения", — сказал он в видеообращении в соцсети Facebook*.Лидеры стран ЕС на саммите в июне 2022 года предоставили статус стран-кандидатов Украине и Молдавии, но не Грузии. Отмечалось, что Тбилиси выдвинули 12 условий для его получения. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в сентябре этого года сообщил, что закавказская республика выполнила всего три требования.При этом в Польше ранее также заявляли, что считают необходимым увязать предоставление Грузии статуса кандидата с решением вопроса о судьбе экс-президента страны Михаила Саакашвили.В Тбилиси в последнее время подчеркивали, что ожидают получить статус кандидата в члены ЕС до конца года. При этом сам по себе статус, равно как и начало переговоров, еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз. Эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель.Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231124/es-1911521795.html
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в мире, грузия, евросоюз, евросовет, брюссель, шарль мишель, жозеп боррель, тбилиси, михаил саакашвили, еврокомиссия
В мире, Грузия, Евросоюз, Евросовет, Брюссель, Шарль Мишель, Жозеп Боррель, Тбилиси, Михаил Саакашвили, Еврокомиссия
ЕС решил предоставить Грузии статус кандидата на вступление
Саммит Евросовета решил предоставить Грузии статус кандидата в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 14 дек — РИА Новости.
Лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе решили наделить Грузию статусом страны-кандидата, сообщил
глава Евросовета Шарль Мишель.
«
"Евросовет предоставил Грузии статус кандидата", — написал он в соцсети Х.
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Мишель также сообщил о решении начать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. При этом лидеры стран ЕС не согласовали аналогичные действия в отношении Боснии и Герцеговины. По словам главы Евросовета, Брюссель начнет переговоры с этой страной, "как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства".
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не участвовал в решении касательно Киева и все еще считает это неуместным шагом.
"Венгрия не изменила свою позицию, несмотря на то, что 26 стран настаивали на принятии этого решения, Венгрия решила, что если 26 стран так решают, пусть идут своим путем. Венгрия не желает разделять это плохое решение, поэтому сегодня устранилась от решения", — сказал он в видеообращении в соцсети Facebook*.
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Лидеры стран ЕС на саммите в июне 2022 года предоставили статус стран-кандидатов Украине
и Молдавии
, но не Грузии. Отмечалось, что Тбилиси выдвинули 12 условий для его получения. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
в сентябре этого года сообщил, что закавказская республика выполнила всего три требования.
При этом в Польше
ранее также заявляли, что считают необходимым увязать предоставление Грузии статуса кандидата с решением вопроса о судьбе экс-президента страны Михаила Саакашвили
.
В Тбилиси в последнее время подчеркивали, что ожидают получить статус кандидата в члены ЕС до конца года. При этом сам по себе статус, равно как и начало переговоров, еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз. Эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель.
Так, Турция
находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония
— с 2005-го, Черногория
— с 2010-го, а Сербия
— с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия
, это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В преддверии катастрофы: Брюссель добился своего