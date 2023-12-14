https://ria.ru/20231214/gruziya-1915907385.html

ЕС решил предоставить Грузии статус кандидата на вступление

ЕС решил предоставить Грузии статус кандидата на вступление - РИА Новости, 14.12.2023

ЕС решил предоставить Грузии статус кандидата на вступление

Лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе решили наделить Грузию статусом страны-кандидата, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T20:34

2023-12-14T20:34

2023-12-14T21:21

в мире

грузия

евросоюз

евросовет

брюссель

шарль мишель

жозеп боррель

тбилиси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871014673_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9341582b204185c6a7ed3d710826d2f3.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 дек — РИА Новости. Лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе решили наделить Грузию статусом страны-кандидата, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель."Евросовет предоставил Грузии статус кандидата", — написал он в соцсети Х.Мишель также сообщил о решении начать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. При этом лидеры стран ЕС не согласовали аналогичные действия в отношении Боснии и Герцеговины. По словам главы Евросовета, Брюссель начнет переговоры с этой страной, "как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства".В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не участвовал в решении касательно Киева и все еще считает это неуместным шагом."Венгрия не изменила свою позицию, несмотря на то, что 26 стран настаивали на принятии этого решения, Венгрия решила, что если 26 стран так решают, пусть идут своим путем. Венгрия не желает разделять это плохое решение, поэтому сегодня устранилась от решения", — сказал он в видеообращении в соцсети Facebook*.Лидеры стран ЕС на саммите в июне 2022 года предоставили статус стран-кандидатов Украине и Молдавии, но не Грузии. Отмечалось, что Тбилиси выдвинули 12 условий для его получения. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в сентябре этого года сообщил, что закавказская республика выполнила всего три требования.При этом в Польше ранее также заявляли, что считают необходимым увязать предоставление Грузии статуса кандидата с решением вопроса о судьбе экс-президента страны Михаила Саакашвили.В Тбилиси в последнее время подчеркивали, что ожидают получить статус кандидата в члены ЕС до конца года. При этом сам по себе статус, равно как и начало переговоров, еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз. Эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель.Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231124/es-1911521795.html

https://ria.ru/20231211/siyyarto-1915133750.html

https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html

грузия

брюссель

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, евросоюз, евросовет, брюссель, шарль мишель, жозеп боррель, тбилиси, михаил саакашвили, еврокомиссия