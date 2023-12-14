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На Купянском направлении уничтожили группу эвакуации подбитой техники ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:11 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/gruppa-1915675282.html
На Купянском направлении уничтожили группу эвакуации подбитой техники ВСУ
На Купянском направлении уничтожили группу эвакуации подбитой техники ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
На Купянском направлении уничтожили группу эвакуации подбитой техники ВСУ
Расчеты гранатометов АГС-17 российской группировки войск "Запад" (Западный военный округ) уничтожили группу эвакуации подбитой техники ВСУ на купянском... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T06:11
2023-12-14T06:11
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 дек – РИА Новости. Расчеты гранатометов АГС-17 российской группировки войск "Запад" (Западный военный округ) уничтожили группу эвакуации подбитой техники ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 30-миллиметровых автоматических станковых гранатометов АГС-17 "Пламя" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили группу эвакуации подбитой техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении", - сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что разведывательные подразделения вскрыли передвижение украинских военных и ремонтно-эвакуационного средства ВСУ. Координаты были переданы на пункт управления. "Противник хотел эвакуировать ночью подбитый танк. Мы его специально не добивали, знали, что за ним обязательно придут. Ночью к нему попыталась пробраться целая группа боевиков ВСУ. Разведчики скорректировали с помощью "птички" (беспилотника - ред.) наш огонь из гранатометов. В итоге мы уничтожили две единицы техники и всю эвакуационную группу противника", - сказал командир мотострелкового отделения с позывным "Туча". Автоматический станковый гранатомет АГС-17 "Пламя" предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий. В среду МО РФ сообщило о восьми отраженных атаках ВСУ на купянском направлении. В результате огневого воздействия российскими войсками было уничтожено до 55 украинских военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, а также две боевые бронированные машины.
https://ria.ru/20231214/rls-1915672299.html
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россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
На Купянском направлении уничтожили группу эвакуации подбитой техники ВСУ

Расчеты АГС-17 уничтожили группу эвакуации техники ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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ЛУГАНСК, 14 дек – РИА Новости. Расчеты гранатометов АГС-17 российской группировки войск "Запад" (Западный военный округ) уничтожили группу эвакуации подбитой техники ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчеты 30-миллиметровых автоматических станковых гранатометов АГС-17 "Пламя" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили группу эвакуации подбитой техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что разведывательные подразделения вскрыли передвижение украинских военных и ремонтно-эвакуационного средства ВСУ. Координаты были переданы на пункт управления.
"Противник хотел эвакуировать ночью подбитый танк. Мы его специально не добивали, знали, что за ним обязательно придут. Ночью к нему попыталась пробраться целая группа боевиков ВСУ. Разведчики скорректировали с помощью "птички" (беспилотника - ред.) наш огонь из гранатометов. В итоге мы уничтожили две единицы техники и всю эвакуационную группу противника", - сказал командир мотострелкового отделения с позывным "Туча".
Автоматический станковый гранатомет АГС-17 "Пламя" предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий.
В среду МО РФ сообщило о восьми отраженных атаках ВСУ на купянском направлении. В результате огневого воздействия российскими войсками было уничтожено до 55 украинских военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, а также две боевые бронированные машины.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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