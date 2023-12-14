https://ria.ru/20231214/grazhdanstvo-1915834258.html

Путин рассказал о возможности получения российского гражданства

Путин рассказал о возможности получения российского гражданства - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал о возможности получения российского гражданства

Россия будет приветствовать законопослушных иностранцев, желающих сюда переехать, но гражданство РФ выдается в соответствии с определенными правилами, заявил... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:07

2023-12-14T16:07

2023-12-14T16:20

итоги года с владимиром путиным

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия будет приветствовать законопослушных иностранцев, желающих сюда переехать, но гражданство РФ выдается в соответствии с определенными правилами, заявил президент России Владимир Путин."Мы будем только приветствовать всех законопослушных граждан других стран, которые хотят переехать в Россию, жить здесь, работать, связать с нашей страной свою судьбу, судьбу своих детей", - сказал президент РФ, подводя итоги года.Глава государства отметил, что "есть определенные правила, есть правовое регулирование, которое решает вопросы получения российского гражданства".Большая ежегодная пресс-конференция Путина в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

итоги года с владимиром путиным, россия, владимир путин