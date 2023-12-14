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Житель Новокузнецка пугал прохожих боевой гранатой - РИА Новости, 14.12.2023
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08:37 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/granata-1915680247.html
Житель Новокузнецка пугал прохожих боевой гранатой
Житель Новокузнецка пугал прохожих боевой гранатой - РИА Новости, 14.12.2023
Житель Новокузнецка пугал прохожих боевой гранатой
Житель Новокузнецка пугал прохожих боевой гранатой, саперы Росгвардии ее обезвредили на месте, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T08:37
2023-12-14T08:37
происшествия
новокузнецк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
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КЕМЕРОВО, 14 дек – РИА Новости. Житель Новокузнецка пугал прохожих боевой гранатой, саперы Росгвардии ее обезвредили на месте, сообщает пресс-служба ведомства. Сообщение о мужчине с взрывоопасным предметом, пугавшем прохожих на улице Орджоникидзе, поступило в полицию. Уточняется, что при задержании нетрезвый 29-летний местный житель выронил в снег "Ф-1 на боевом взводе". "Оперативно прибывшие взрывотехники ОМОН "Рубеж" кузбасского управления Росгвардии обследовали боеприпас и приняли решение обезвредить его на месте. С использованием средства локализации поражающего действия росгвардейцы уничтожили гранату накладным зарядом", – говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавших и материального ущерба в результате инцидента нет. По факту произошедшего проводится проверка.
https://ria.ru/20231123/granata-1911372528.html
новокузнецк
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происшествия, новокузнецк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии
Происшествия, Новокузнецк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России
Житель Новокузнецка пугал прохожих боевой гранатой

Житель Новокузнецка пугал прохожих боевой гранатой, саперы ее обезвредили

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПатрульная машина Росгвардии
Патрульная машина Росгвардии - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Патрульная машина Росгвардии. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 14 дек – РИА Новости. Житель Новокузнецка пугал прохожих боевой гранатой, саперы Росгвардии ее обезвредили на месте, сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщение о мужчине с взрывоопасным предметом, пугавшем прохожих на улице Орджоникидзе, поступило в полицию. Уточняется, что при задержании нетрезвый 29-летний местный житель выронил в снег "Ф-1 на боевом взводе".
"Оперативно прибывшие взрывотехники ОМОН "Рубеж" кузбасского управления Росгвардии обследовали боеприпас и приняли решение обезвредить его на месте. С использованием средства локализации поражающего действия росгвардейцы уничтожили гранату накладным зарядом", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших и материального ущерба в результате инцидента нет. По факту произошедшего проводится проверка.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
В Москве в подъезде жилого дома нашли гранату
23 ноября, 15:59
 
ПроисшествияНовокузнецкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН России
 
 
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