https://ria.ru/20231214/granata-1915680247.html

Житель Новокузнецка пугал прохожих боевой гранатой

Житель Новокузнецка пугал прохожих боевой гранатой - РИА Новости, 14.12.2023

Житель Новокузнецка пугал прохожих боевой гранатой

Житель Новокузнецка пугал прохожих боевой гранатой, саперы Росгвардии ее обезвредили на месте, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T08:37

2023-12-14T08:37

2023-12-14T08:37

происшествия

новокузнецк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

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КЕМЕРОВО, 14 дек – РИА Новости. Житель Новокузнецка пугал прохожих боевой гранатой, саперы Росгвардии ее обезвредили на месте, сообщает пресс-служба ведомства. Сообщение о мужчине с взрывоопасным предметом, пугавшем прохожих на улице Орджоникидзе, поступило в полицию. Уточняется, что при задержании нетрезвый 29-летний местный житель выронил в снег "Ф-1 на боевом взводе". "Оперативно прибывшие взрывотехники ОМОН "Рубеж" кузбасского управления Росгвардии обследовали боеприпас и приняли решение обезвредить его на месте. С использованием средства локализации поражающего действия росгвардейцы уничтожили гранату накладным зарядом", – говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавших и материального ущерба в результате инцидента нет. По факту произошедшего проводится проверка.

https://ria.ru/20231123/granata-1911372528.html

новокузнецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новокузнецк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии