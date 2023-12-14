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Российские "Грады" ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 14.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/grad-1915672786.html
Российские "Грады" ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом
Российские "Грады" ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 14.12.2023
Российские "Грады" ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом
Расчеты РСЗО "Град" Центрального военного округа в ночное время уничтожили позиции ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T05:08
2023-12-14T05:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 дек - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" Центрального военного округа в ночное время уничтожили позиции ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. "На краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Центр" при взаимодействии с подразделением БЛА уничтожили замаскированные позиции ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что контроль поражения цели осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения группировки. После выполненной задачи, расчёт покинул огневую позицию, оперативно выполнив противоогневой маневр.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские "Грады" ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом

"Грады" ЦВО в ночное время уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град"
РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 дек - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" Центрального военного округа в ночное время уничтожили позиции ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
«
"На краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Центр" при взаимодействии с подразделением БЛА уничтожили замаскированные позиции ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что контроль поражения цели осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения группировки. После выполненной задачи, расчёт покинул огневую позицию, оперативно выполнив противоогневой маневр.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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