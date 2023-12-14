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Российские "Грады" ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом

Российские "Грады" ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 14.12.2023

Российские "Грады" ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом

Расчеты РСЗО "Град" Центрального военного округа в ночное время уничтожили позиции ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T05:08

2023-12-14T05:08

2023-12-14T05:08

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 дек - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" Центрального военного округа в ночное время уничтожили позиции ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. "На краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Центр" при взаимодействии с подразделением БЛА уничтожили замаскированные позиции ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что контроль поражения цели осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения группировки. После выполненной задачи, расчёт покинул огневую позицию, оперативно выполнив противоогневой маневр.

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2023

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россия, вооруженные силы украины