https://ria.ru/20231214/gost-1915667640.html

Первый ГОСТ с требованиями к спасательным средствам создан для ЕАЭС

Первый ГОСТ с требованиями к спасательным средствам создан для ЕАЭС - РИА Новости, 14.12.2023

Первый ГОСТ с требованиями к спасательным средствам создан для ЕАЭС

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали новый... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T02:49

2023-12-14T02:49

2023-12-14T02:49

евразийский экономический союз

внии гочс

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали новый межгосударственный стандарт, впервые определяющий требования к аварийно-спасательным средствам для использования при ликвидации чрезвычайных ситуаций в странах Евразийского экономического союза. "Впервые утвержден межгосударственный стандарт "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства аварийно-спасательные. Классификация". Документ разработан экспертами ВНИИ ГОЧС в соответствии с программой национальной стандартизации в Российской Федерации и программой межгосударственной стандартизации на 2023 год", - говорится в сообщении на сайте института.Отмечается, что ГОСТ устанавливает классификационные характеристики широкого класса специальных технических средств, предназначенных для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том числе с учетом опасных факторов их применения в экстремальных условиях. Нормы стандарта станут основными при оценке соответствия продукции требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". "Повышение унификации и качества аварийно-спасательной продукции, используемой для ликвидации ЧС, является одним из весомых эффективных результатов применения межгосударственного стандарта", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20231207/standart-1914247541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евразийский экономический союз, внии гочс