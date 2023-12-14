https://ria.ru/20231214/gost-1915667640.html
Первый ГОСТ с требованиями к спасательным средствам создан для ЕАЭС
Первый ГОСТ с требованиями к спасательным средствам создан для ЕАЭС - РИА Новости, 14.12.2023
Первый ГОСТ с требованиями к спасательным средствам создан для ЕАЭС
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали новый... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T02:49
2023-12-14T02:49
2023-12-14T02:49
евразийский экономический союз
внии гочс
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали новый межгосударственный стандарт, впервые определяющий требования к аварийно-спасательным средствам для использования при ликвидации чрезвычайных ситуаций в странах Евразийского экономического союза. "Впервые утвержден межгосударственный стандарт "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства аварийно-спасательные. Классификация". Документ разработан экспертами ВНИИ ГОЧС в соответствии с программой национальной стандартизации в Российской Федерации и программой межгосударственной стандартизации на 2023 год", - говорится в сообщении на сайте института.Отмечается, что ГОСТ устанавливает классификационные характеристики широкого класса специальных технических средств, предназначенных для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том числе с учетом опасных факторов их применения в экстремальных условиях. Нормы стандарта станут основными при оценке соответствия продукции требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". "Повышение унификации и качества аварийно-спасательной продукции, используемой для ликвидации ЧС, является одним из весомых эффективных результатов применения межгосударственного стандарта", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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евразийский экономический союз, внии гочс
Евразийский экономический союз, ВНИИ ГОЧС
Первый ГОСТ с требованиями к спасательным средствам создан для ЕАЭС
ВНИИ ГОЧС разработал ГОСТ с требованиями к спасательным средствам для ЕАЭС
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали новый межгосударственный стандарт, впервые определяющий требования к аварийно-спасательным средствам для использования при ликвидации чрезвычайных ситуаций в странах Евразийского экономического союза.
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"Впервые утвержден межгосударственный стандарт "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства аварийно-спасательные. Классификация". Документ разработан экспертами ВНИИ ГОЧС в соответствии с программой национальной стандартизации в Российской Федерации и программой межгосударственной стандартизации на 2023 год", - говорится в сообщении на сайте института.
Отмечается, что ГОСТ устанавливает классификационные характеристики широкого класса специальных технических средств, предназначенных для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том числе с учетом опасных факторов их применения в экстремальных условиях.
Нормы стандарта станут основными при оценке соответствия продукции требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
"Повышение унификации и качества аварийно-спасательной продукции, используемой для ликвидации ЧС, является одним из весомых эффективных результатов применения межгосударственного стандарта", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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