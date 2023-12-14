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СК Кубани выяснит причину гибели ребенка и проверит действия его учителей - РИА Новости, 14.12.2023
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18:03 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/gibel-1915872534.html
СК Кубани выяснит причину гибели ребенка и проверит действия его учителей
СК Кубани выяснит причину гибели ребенка и проверит действия его учителей - РИА Новости, 14.12.2023
СК Кубани выяснит причину гибели ребенка и проверит действия его учителей
Следственное управление Кубани возбудило уголовные дела по факту гибели 11-летнего ребенка в Тимашевском районе, добавив, что ведомство также проверит действия... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:03
2023-12-14T18:03
происшествия
тимашевский район
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Следственное управление Кубани возбудило уголовные дела по факту гибели 11-летнего ребенка в Тимашевском районе, добавив, что ведомство также проверит действия сотрудников школы, сообщили РИА Новости в СУСКР по региону. "Следственными органами СК России по Краснодарскому краю по факту гибели 7 декабря 2023 года 11-летнего ребенка возбуждены уголовные дела. В настоящее время группой следователей проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, изъята документация. Подробно устанавливаются обстоятельства жизни подростка, условия его проживания, взаимоотношения со сверстниками и лицами из круга общения", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что будут проверены все версии и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям или бездействию должностных лиц школы, которые могли привести к трагическим последствиям. Глава Тимашевского района Андрей Палий выразил соболезнования родным и близким погибшего ребенка. По его словам, информация о том, что школьника довели до суицида лица кавказской национальности, является фейком. "Только что провел заседание межведомственной рабочей комиссии с участием правоохранительных органов, прокуратуры, системы профилактики, представителей национальных диаспор, педагогов, глав наших поселений - беда у нас общая. Ребенок ушел из жизни &lt;…&gt; Самое главное - правоохранительные органы категорически отрицают как мотив межнациональный конфликт, проверяются разногласия с одноклассниками. Допрошены уже около 50 человек, и работа следствия продолжается", - написал в Telegram-канале Палий. Глава района попросил доверять только официальным источникам. В школе, где обучался мальчик, РИА Новости отказались комментировать ситуацию.
https://ria.ru/20231211/proisshestvie-1915048493.html
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тимашевский район
россия
краснодарский край
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происшествия, тимашевский район, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тимашевский район, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК Кубани выяснит причину гибели ребенка и проверит действия его учителей

СК Кубани выяснит причину гибели 11-летнего ребенка и проверит действия учителей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Следственное управление Кубани возбудило уголовные дела по факту гибели 11-летнего ребенка в Тимашевском районе, добавив, что ведомство также проверит действия сотрудников школы, сообщили РИА Новости в СУСКР по региону.
«
"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю по факту гибели 7 декабря 2023 года 11-летнего ребенка возбуждены уголовные дела. В настоящее время группой следователей проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, изъята документация. Подробно устанавливаются обстоятельства жизни подростка, условия его проживания, взаимоотношения со сверстниками и лицами из круга общения", - рассказали в ведомстве.
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Отмечается, что будут проверены все версии и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям или бездействию должностных лиц школы, которые могли привести к трагическим последствиям.
Глава Тимашевского района Андрей Палий выразил соболезнования родным и близким погибшего ребенка. По его словам, информация о том, что школьника довели до суицида лица кавказской национальности, является фейком.
«
"Только что провел заседание межведомственной рабочей комиссии с участием правоохранительных органов, прокуратуры, системы профилактики, представителей национальных диаспор, педагогов, глав наших поселений - беда у нас общая. Ребенок ушел из жизни <…> Самое главное - правоохранительные органы категорически отрицают как мотив межнациональный конфликт, проверяются разногласия с одноклассниками. Допрошены уже около 50 человек, и работа следствия продолжается", - написал в Telegram-канале Палий.
Глава района попросил доверять только официальным источникам. В школе, где обучался мальчик, РИА Новости отказались комментировать ситуацию.
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ПроисшествияТимашевский районРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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