https://ria.ru/20231214/gibel-1915872534.html

СК Кубани выяснит причину гибели ребенка и проверит действия его учителей

СК Кубани выяснит причину гибели ребенка и проверит действия его учителей - РИА Новости, 14.12.2023

СК Кубани выяснит причину гибели ребенка и проверит действия его учителей

Следственное управление Кубани возбудило уголовные дела по факту гибели 11-летнего ребенка в Тимашевском районе, добавив, что ведомство также проверит действия... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T18:03

2023-12-14T18:03

2023-12-14T18:03

происшествия

тимашевский район

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Следственное управление Кубани возбудило уголовные дела по факту гибели 11-летнего ребенка в Тимашевском районе, добавив, что ведомство также проверит действия сотрудников школы, сообщили РИА Новости в СУСКР по региону. "Следственными органами СК России по Краснодарскому краю по факту гибели 7 декабря 2023 года 11-летнего ребенка возбуждены уголовные дела. В настоящее время группой следователей проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, изъята документация. Подробно устанавливаются обстоятельства жизни подростка, условия его проживания, взаимоотношения со сверстниками и лицами из круга общения", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что будут проверены все версии и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям или бездействию должностных лиц школы, которые могли привести к трагическим последствиям. Глава Тимашевского района Андрей Палий выразил соболезнования родным и близким погибшего ребенка. По его словам, информация о том, что школьника довели до суицида лица кавказской национальности, является фейком. "Только что провел заседание межведомственной рабочей комиссии с участием правоохранительных органов, прокуратуры, системы профилактики, представителей национальных диаспор, педагогов, глав наших поселений - беда у нас общая. Ребенок ушел из жизни <…> Самое главное - правоохранительные органы категорически отрицают как мотив межнациональный конфликт, проверяются разногласия с одноклассниками. Допрошены уже около 50 человек, и работа следствия продолжается", - написал в Telegram-канале Палий. Глава района попросил доверять только официальным источникам. В школе, где обучался мальчик, РИА Новости отказались комментировать ситуацию.

https://ria.ru/20231211/proisshestvie-1915048493.html

https://ria.ru/20231209/pnevmoniya-1914778254.html

тимашевский район

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тимашевский район, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)