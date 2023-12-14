Рейтинг@Mail.ru
"Будут потрясения". СМИ раскрыли, зачем США отправили в Киев генерала - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 14.12.2023 (обновлено: 17:07 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/general-1915704096.html
"Будут потрясения". СМИ раскрыли, зачем США отправили в Киев генерала
"Будут потрясения". СМИ раскрыли, зачем США отправили в Киев генерала - РИА Новости, 14.12.2023
"Будут потрясения". СМИ раскрыли, зачем США отправили в Киев генерала
Пентагон направил генерал-лейтенанта Антонио Агуто на Украину с целью убедить президента Владимира Зеленского заморозить конфликт, пишет бывший помощник... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:17
2023-12-14T17:07
политика
в мире
украина
сша
владимир зеленский
александр сырский
михаил шеремет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915230615_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a23ab1dedac2b9c64adabd12de44dc7.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пентагон направил генерал-лейтенанта Антонио Агуто на Украину с целью убедить президента Владимира Зеленского заморозить конфликт, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.&quot;Впереди большие потрясения. Пентагон направил на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто. Он будет исполнять обязанности теневого командующего армией Украины, по сути, заменяя нынешнего командующего. Агуто будет стоять над командующим сухопутными войсками Александром Сырским&quot;, — говорится в материале.Как отметил эксперт, у американского военного указания заставить ВСУ перейти на оборонительную стратегию, а главу правительства Украины — заморозить конфликт по крайней мере до следующей весны.Брайен добавил, что эти директивы Пентагона уже сведены на нет действиями российских военных, которые продолжают свое наступление на украинские позиции.Ранее газета The New York Times сообщала, что США направят на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии.Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявлял, что никакая западная стратегия не сможет изменить и переломить ситуацию на линии фронта, даже если украинскими войсками будет лично командовать американский генерал.
https://ria.ru/20231214/manevr-1915695608.html
https://ria.ru/20231214/omerzitelno-1915687463.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915230615_452:261:2644:1905_1920x0_80_0_0_a12f37fc66d9f30b81d37d36edcf238c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, в мире, украина, сша, владимир зеленский, александр сырский, михаил шеремет, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, госдума рф
Политика, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Михаил Шеремет, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
"Будут потрясения". СМИ раскрыли, зачем США отправили в Киев генерала

AT: американский генерал Агуто должен убедить Зеленского заморозить конфликт

© U.S. Army photo by Spc. Denice LopezАнтонио Агуто
Антонио Агуто
© U.S. Army photo by Spc. Denice Lopez
Антонио Агуто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пентагон направил генерал-лейтенанта Антонио Агуто на Украину с целью убедить президента Владимира Зеленского заморозить конфликт, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.
«

"Впереди большие потрясения. Пентагон направил на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто. Он будет исполнять обязанности теневого командующего армией Украины, по сути, заменяя нынешнего командующего. Агуто будет стоять над командующим сухопутными войсками Александром Сырским", — говорится в материале.

Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Мы так не можем". ВСУ шокировали маневры российских войск
Вчера, 10:28
Как отметил эксперт, у американского военного указания заставить ВСУ перейти на оборонительную стратегию, а главу правительства Украины — заморозить конфликт по крайней мере до следующей весны.
Брайен добавил, что эти директивы Пентагона уже сведены на нет действиями российских военных, которые продолжают свое наступление на украинские позиции.
Ранее газета The New York Times сообщала, что США направят на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии.
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявлял, что никакая западная стратегия не сможет изменить и переломить ситуацию на линии фронта, даже если украинскими войсками будет лично командовать американский генерал.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Омерзительно". Поступок Зеленского в США вызвал шок в Сети
Вчера, 09:40
 
ПолитикаВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийАлександр СырскийМихаил ШереметМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала