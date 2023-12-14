https://ria.ru/20231214/general-1915704096.html

"Будут потрясения". СМИ раскрыли, зачем США отправили в Киев генерала

"Будут потрясения". СМИ раскрыли, зачем США отправили в Киев генерала - РИА Новости, 14.12.2023

"Будут потрясения". СМИ раскрыли, зачем США отправили в Киев генерала

Пентагон направил генерал-лейтенанта Антонио Агуто на Украину с целью убедить президента Владимира Зеленского заморозить конфликт, пишет бывший помощник... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T11:17

2023-12-14T11:17

2023-12-14T17:07

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пентагон направил генерал-лейтенанта Антонио Агуто на Украину с целью убедить президента Владимира Зеленского заморозить конфликт, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times."Впереди большие потрясения. Пентагон направил на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто. Он будет исполнять обязанности теневого командующего армией Украины, по сути, заменяя нынешнего командующего. Агуто будет стоять над командующим сухопутными войсками Александром Сырским", — говорится в материале.Как отметил эксперт, у американского военного указания заставить ВСУ перейти на оборонительную стратегию, а главу правительства Украины — заморозить конфликт по крайней мере до следующей весны.Брайен добавил, что эти директивы Пентагона уже сведены на нет действиями российских военных, которые продолжают свое наступление на украинские позиции.Ранее газета The New York Times сообщала, что США направят на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии.Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявлял, что никакая западная стратегия не сможет изменить и переломить ситуацию на линии фронта, даже если украинскими войсками будет лично командовать американский генерал.

https://ria.ru/20231214/manevr-1915695608.html

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политика, в мире, украина, сша, владимир зеленский, александр сырский, михаил шеремет, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, госдума рф