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СМИ: американский генерал рассмеялся в ответ на требование Залужного

СМИ: американский генерал рассмеялся в ответ на требование Залужного - РИА Новости, 14.12.2023

СМИ: американский генерал рассмеялся в ответ на требование Залужного

Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на требование главкома ВСУ Валерия Залужного передать Украине... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T02:21

2023-12-14T02:21

2023-12-14T02:21

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на требование главкома ВСУ Валерия Залужного передать Украине истребители F-16, об этом пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.Как сообщает газета, эпизод произошел во время разговора между Милли и Залужным после утечки секретных материалов Пентагона в апреле этого года. Главком ВСУ, по данным издания, тогда заверил собеседника, что утечка будет полезна Украине.""Как же так?" – спросил Милли. "Там не сказано, что у нас там есть F-16, поэтому пришлите нам несколько таких как можно скорее", — сказал Залужный. Милли рассмеялся", — говорится в материале.Как сообщает издание, Киев еще в течение нескольких месяцев безуспешно пытался убедить Вашингтон разрешить европейским странам передать Украине американские истребители, пытаясь использовать утечки информации для обоснования "тяжелого положения" для ВСУ на фронте.В начале апреля газета New York Times сообщала, что Пентагон расследует утечку секретных материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивался как значительный.

https://ria.ru/20231211/preemniki-1915009788.html

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