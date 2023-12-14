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СМИ: американский генерал рассмеялся в ответ на требование Залужного - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:21 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/general-1915667295.html
СМИ: американский генерал рассмеялся в ответ на требование Залужного
СМИ: американский генерал рассмеялся в ответ на требование Залужного - РИА Новости, 14.12.2023
СМИ: американский генерал рассмеялся в ответ на требование Залужного
Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на требование главкома ВСУ Валерия Залужного передать Украине... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T02:21
2023-12-14T02:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
марк милли
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на требование главкома ВСУ Валерия Залужного передать Украине истребители F-16, об этом пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.Как сообщает газета, эпизод произошел во время разговора между Милли и Залужным после утечки секретных материалов Пентагона в апреле этого года. Главком ВСУ, по данным издания, тогда заверил собеседника, что утечка будет полезна Украине.""Как же так?" – спросил Милли. "Там не сказано, что у нас там есть F-16, поэтому пришлите нам несколько таких как можно скорее", — сказал Залужный. Милли рассмеялся", — говорится в материале.Как сообщает издание, Киев еще в течение нескольких месяцев безуспешно пытался убедить Вашингтон разрешить европейским странам передать Украине американские истребители, пытаясь использовать утечки информации для обоснования "тяжелого положения" для ВСУ на фронте.В начале апреля газета New York Times сообщала, что Пентагон расследует утечку секретных материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивался как значительный.
https://ria.ru/20231211/preemniki-1915009788.html
https://ria.ru/20231211/intervyu-1914997619.html
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в мире, украина, сша, киев, марк милли, валерий залужный, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Марк Милли, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО
СМИ: американский генерал рассмеялся в ответ на требование Залужного

WP: генерал Милли рассмеялся в ответ на призыв Залужного передать Украине F-16

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на требование главкома ВСУ Валерия Залужного передать Украине истребители F-16, об этом пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Как сообщает газета, эпизод произошел во время разговора между Милли и Залужным после утечки секретных материалов Пентагона в апреле этого года. Главком ВСУ, по данным издания, тогда заверил собеседника, что утечка будет полезна Украине.
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""Как же так?" – спросил Милли. "Там не сказано, что у нас там есть F-16, поэтому пришлите нам несколько таких как можно скорее", — сказал Залужный. Милли рассмеялся", — говорится в материале.
Как сообщает издание, Киев еще в течение нескольких месяцев безуспешно пытался убедить Вашингтон разрешить европейским странам передать Украине американские истребители, пытаясь использовать утечки информации для обоснования "тяжелого положения" для ВСУ на фронте.
В начале апреля газета New York Times сообщала, что Пентагон расследует утечку секретных материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивался как значительный.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевМарк МиллиВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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