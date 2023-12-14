https://ria.ru/20231214/gaza-1915833747.html

В ООН заявили, что Газа стала непригодной для жизни

В ООН заявили, что Газа стала непригодной для жизни - РИА Новости, 14.12.2023

В ООН заявили, что Газа стала непригодной для жизни

Жить в Газе больше нельзя, заявил генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини на пресс-конференции в Женеве. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:05

2023-12-14T16:05

2023-12-14T17:03

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

сектор газа

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ЖЕНЕВА, 14 дек — РИА Новости. Жить в Газе больше нельзя, заявил генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини на пресс-конференции в Женеве."Я вернулся из Газы, чтобы принять участие в этом форуме. Это был мой третий визит на место с начала войны. И с каждым разом ситуация ухудшается. Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом", — сказал он.Лаццарини подчеркнул, что инфраструктура уничтожена и на юге сектора, в Рафахе.Кроме того, после возобновления боевых действий 1 декабря ООН потеряла доступ в северную часть анклава, добавил генкомиссар.С конца октября проходит наземная фаза израильской операции в Газе в ответ на вторжение бойцов движения ХАМАС и многодневные бомбардировки. Анклав фактически разделен на две части, город Газа окружен.Стороны в конце ноября в общей сложности на семь дней объявляли режим прекращения огня для обмена пленным. В это время гуманитарные организации имели возможность направлять в Газу грузовики с топливом, водой и различной помощью. Первого декабря Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий перемирия и возобновил боевые действия.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа