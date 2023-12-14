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В ООН заявили, что Газа стала непригодной для жизни - РИА Новости, 14.12.2023
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16:05 14.12.2023 (обновлено: 17:03 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/gaza-1915833747.html
В ООН заявили, что Газа стала непригодной для жизни
В ООН заявили, что Газа стала непригодной для жизни - РИА Новости, 14.12.2023
В ООН заявили, что Газа стала непригодной для жизни
Жить в Газе больше нельзя, заявил генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини на пресс-конференции в Женеве. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:05
2023-12-14T17:03
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
сектор газа
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ЖЕНЕВА, 14 дек — РИА Новости. Жить в Газе больше нельзя, заявил генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини на пресс-конференции в Женеве."Я вернулся из Газы, чтобы принять участие в этом форуме. Это был мой третий визит на место с начала войны. И с каждым разом ситуация ухудшается. Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом", — сказал он.Лаццарини подчеркнул, что инфраструктура уничтожена и на юге сектора, в Рафахе.Кроме того, после возобновления боевых действий 1 декабря ООН потеряла доступ в северную часть анклава, добавил генкомиссар.С конца октября проходит наземная фаза израильской операции в Газе в ответ на вторжение бойцов движения ХАМАС и многодневные бомбардировки. Анклав фактически разделен на две части, город Газа окружен.Стороны в конце ноября в общей сложности на семь дней объявляли режим прекращения огня для обмена пленным. В это время гуманитарные организации имели возможность направлять в Газу грузовики с топливом, водой и различной помощью. Первого декабря Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий перемирия и возобновил боевые действия.
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оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа
ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Сектор Газа
В ООН заявили, что Газа стала непригодной для жизни

Генкомиссар ООН заявил, что Газа больше не пригодна для жизни

© AP Photo / Fatima ShbairДом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 14 дек — РИА Новости. Жить в Газе больше нельзя, заявил генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини на пресс-конференции в Женеве.
«
"Я вернулся из Газы, чтобы принять участие в этом форуме. Это был мой третий визит на место с начала войны. И с каждым разом ситуация ухудшается. Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом", — сказал он.
Лаццарини подчеркнул, что инфраструктура уничтожена и на юге сектора, в Рафахе.
Кроме того, после возобновления боевых действий 1 декабря ООН потеряла доступ в северную часть анклава, добавил генкомиссар.
С конца октября проходит наземная фаза израильской операции в Газе в ответ на вторжение бойцов движения ХАМАС и многодневные бомбардировки. Анклав фактически разделен на две части, город Газа окружен.
Стороны в конце ноября в общей сложности на семь дней объявляли режим прекращения огня для обмена пленным. В это время гуманитарные организации имели возможность направлять в Газу грузовики с топливом, водой и различной помощью. Первого декабря Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий перемирия и возобновил боевые действия.
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