В ООН заявили, что Газа стала непригодной для жизни
Генкомиссар ООН заявил, что Газа больше не пригодна для жизни
© AP Photo / Fatima ShbairДом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа
ЖЕНЕВА, 14 дек — РИА Новости. Жить в Газе больше нельзя, заявил генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини на пресс-конференции в Женеве.
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"Я вернулся из Газы, чтобы принять участие в этом форуме. Это был мой третий визит на место с начала войны. И с каждым разом ситуация ухудшается. Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом", — сказал он.
Лаццарини подчеркнул, что инфраструктура уничтожена и на юге сектора, в Рафахе.
Кроме того, после возобновления боевых действий 1 декабря ООН потеряла доступ в северную часть анклава, добавил генкомиссар.
С конца октября проходит наземная фаза израильской операции в Газе в ответ на вторжение бойцов движения ХАМАС и многодневные бомбардировки. Анклав фактически разделен на две части, город Газа окружен.
Стороны в конце ноября в общей сложности на семь дней объявляли режим прекращения огня для обмена пленным. В это время гуманитарные организации имели возможность направлять в Газу грузовики с топливом, водой и различной помощью. Первого декабря Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий перемирия и возобновил боевые действия.