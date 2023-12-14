https://ria.ru/20231214/feyki-1915671398.html

Исследование: более 90% опрошенных россиян сталкивались с фейками

Исследование: более 90% опрошенных россиян сталкивались с фейками - РИА Новости, 14.12.2023

Исследование: более 90% опрошенных россиян сталкивались с фейками

С фейками на различных платформах массовой информации и коммуникации сталкивались более 90% опрошенных россиян, при этом больше всего недостоверной информации... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T04:27

2023-12-14T04:27

2023-12-14T04:27

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. С фейками на различных платформах массовой информации и коммуникации сталкивались более 90% опрошенных россиян, при этом больше всего недостоверной информации распространяется в социальных сетях и мессенджерах, говорится в исследовании Rambler&Co, его данные есть в распоряжении РИА Новости. Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 30 ноября по 7 декабря 2023 года, охват составил 262 374 интернет-пользователя, среди которых 56% мужчин и 44% женщин. "Согласно опросу, 93% опрошенных россиян хоть раз сталкивались с недостоверной информацией. 7% утверждают, что не видели такой ни разу. Чаще всего фейки попадаются в социальных сетях и мессенджерах (64%). Телевидение отметили 16%, интернет-издания – 15%. Меньше всего недостоверной информации, по мнению пользователей, в тематических или региональных изданиях (5%)", - говорится в исследовании. Более половины респондентов считают, что политика является самой благодатной темой для распространения фейков. На втором месте - новости о событиях в родном городе или стране, далее - экономические новости. 9% респондентов считают, что непроверенная информация есть в опубликованных слухах об известных личностях, а 4% уверены, что фейки есть в новостях шоу-бизнеса. Меньше всего фейковой информации, по мнению россиян, содержится в новостях про здоровье. Большая часть тех, кто столкнулся с фейками (81%), не поверили этой информации. Каждый десятый - поверил, но потом увидел опровержение. 8% считают себя обманутыми. Треть из тех респондентов, которые считают, что ни разу не становились жертвами фейков, отметили, что у них достаточно знаний, чтобы не попадаться в информационные ловушки. Еще столько же полностью доверяют тем СМИ, которые читают. Четверть таких респондентов допускают, что в инфополе есть фейковые новости, но они их не замечают. Остальные придерживаются мнения, что чем меньше новостей читать – тем реже попадаешься на фейки. "В ходе опроса респондентам также задан вопрос о том, что лично они считают признаком недостоверной новости. Ровно половина (50%) ответили, что это отсутствие ссылок на верифицированные источники, треть (33%) – раскрытие только одной точки зрения. 13% назвали излишнюю эмоциональность, 4% – просторечную лексику", - отметили аналитики.

https://ria.ru/20231211/feyki-1915082389.html

https://ria.ru/20231208/feyki-1914688857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия