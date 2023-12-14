Вылеты F-16 с баз НАТО станут красной линией для России, уверены в Словакии
Депутат Блага: вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО станут красной линией для России
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО для российской стороны являются красной линией, это приведет к открытому столкновению с Россией, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.
Об этом парламентарий в соцсетях после встречи с российским послом в Словакии Игорем Братчиковым, который проинформировал его о соответствующей позиции Москвы. Как пояснил Блага, Москва считает, что ряд стран Запада намерены принять непосредственное участие в конфликте на Украине, выделив свои аэродромы для истребителей F-16 ВСУ.
«
"Для России это красная линия, и они предупреждают, что дошло бы к открытому столкновению, эскалация могла бы привести к Третьей мировой войне", - предупредил Блага.
Вице-спикер также призвал Словакию "оставаться на стороне мира".
Участие в конфликте
Ранее в среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва будет рассматривать применение истребителей F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии как участие этих стран в конфликте на Украине будет вынуждена пойти на ответные меры.
Дипломат указал на высказывания о том, что при разрушении украинских аэродромов F-16 ВСУ смогут вылетать с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии. "Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран-членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры", - сказал Гаврилов, выступая на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Передача F-16 ВСУ
На сегодняшний день Украине из числа западных стран согласились передать F-16 Нидерланды и Дания. В частности, Нидерланды рассчитывают отправить Киеву первые истребители в 2024 году.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.