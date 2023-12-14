https://ria.ru/20231214/evrosoyuz-1915925232.html

Лидеры ЕС призвали продолжать военную помощь Украине

Лидеры ЕС призвали продолжать военную помощь Украине - РИА Новости, 14.12.2023

Лидеры ЕС призвали продолжать военную помощь Украине

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорились продолжить военную помощь Украине через Европейский фонд мира, увеличить для этого финансирование фонда, а... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T23:40

2023-12-14T23:40

2023-12-14T23:48

в мире

украина

евросоюз

россия

жозеп боррель

киев

сергей лавров

дмитрий песков

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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорились продолжить военную помощь Украине через Европейский фонд мира, увеличить для этого финансирование фонда, а также выполнить обещание, данное Киеву, и поставить один миллион боеприпасов, следует из выводов по итогам обсуждения Украины на встрече в верхах."Евросоюз и его государства-члены будут продолжать удовлетворять насущные военные и оборонные потребности Украины. В частности, Евросовет настаивает на важности своевременной, предсказуемой и устойчивой военной поддержки Украины через Европейский фонд мира, а также через прямую двустороннюю помощь со стороны государств-членов", - указывается в документе.В ЕС также подчеркнули "острую необходимость ускорить поставки ракет и боеприпасов, в частности, в рамках инициативы о поставке одного миллиона боеприпасов, а также поставить Украине больше систем ПВО"."Евросовет предлагает Совету ЕС активизировать работу по реформированию Европейского фонда мира и дальнейшему увеличению его финансирования", - отмечается в документе.Военная поддержка и обязательства по обеспечению безопасности Украины, по словам европейских лидеров, "будут предоставляться при полном уважении политики безопасности и обороны как отдельных государств-членов, так и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов".Лидеры также поручили главе евродипломатии Жозепу Боррелю продолжить работу над долгосрочными обязательствами в области безопасности для Украины.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее предложил предусмотреть в Европейском фонде мира на военную помощь Украине на 2024-2027 годы 20 миллиардов евро. После того, как эта инициатива была заблокирована в процессе дискуссий, глава евродипломатии заговорил о выделении хотя бы пяти миллиардов на 2024 год. Однако и это предложение единогласной поддержки стран ЕС не нашло. Венгрия блокирует в настоящее время также восьмой транш помощи Киеву из Европейского фонда мира на 500 миллионов евро, который планировалось задействовать еще в 2023 году.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.Ранее в МО РФ заявили, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20231214/pentagon-1915922089.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915848434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, евросоюз, россия, жозеп боррель, киев, сергей лавров, дмитрий песков, евросовет, нато