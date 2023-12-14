https://ria.ru/20231214/evrosoyuz-1915741335.html

Нормализация отношений с ЕС зависит не только от России, заявил Путин

Нормализация отношений с ЕС зависит не только от России, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

Нормализация отношений с ЕС зависит не только от России, заявил Путин

Нормализация отношений с Евросоюзом зависит не только от России, ведь она ни с кем не портила отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:36

2023-12-14T12:36

2023-12-14T16:49

россия

евросоюз

итоги года с владимиром путиным

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нормализация отношений с Евросоюзом зависит не только от России, ведь она ни с кем не портила отношения, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается нормализации отношений - это зависит не только от нас. Мы не портили же эти отношения. Это с нами портили отношения, и нас пытались всё время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами", - сказал Путин, подводя итоги года.Российский президент также напомнил, что конфликт на Украине начался с государственного переворота в 2014 году. "До этого ведь мы старались во что бы то ни стало, я хочу это подчеркнуть, десятилетиями, десятилетиями старались выстроить нормальные отношения с Украиной. Даже после тоже по сути госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти. Он выиграл выборы, но объявили третий тур, что это, как не госпереворот?" - сказал он.Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231213/rossiya-1915497443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, итоги года с владимиром путиным, владимир путин