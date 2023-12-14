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Нормализация отношений с ЕС зависит не только от России, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
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12:36 14.12.2023 (обновлено: 16:49 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/evrosoyuz-1915741335.html
Нормализация отношений с ЕС зависит не только от России, заявил Путин
Нормализация отношений с ЕС зависит не только от России, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Нормализация отношений с ЕС зависит не только от России, заявил Путин
Нормализация отношений с Евросоюзом зависит не только от России, ведь она ни с кем не портила отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:36
2023-12-14T16:49
россия
евросоюз
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нормализация отношений с Евросоюзом зависит не только от России, ведь она ни с кем не портила отношения, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается нормализации отношений - это зависит не только от нас. Мы не портили же эти отношения. Это с нами портили отношения, и нас пытались всё время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами", - сказал Путин, подводя итоги года.Российский президент также напомнил, что конфликт на Украине начался с государственного переворота в 2014 году. "До этого ведь мы старались во что бы то ни стало, я хочу это подчеркнуть, десятилетиями, десятилетиями старались выстроить нормальные отношения с Украиной. Даже после тоже по сути госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти. Он выиграл выборы, но объявили третий тур, что это, как не госпереворот?" - сказал он.Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, евросоюз, итоги года с владимиром путиным, владимир путин
Россия, Евросоюз, Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин
Нормализация отношений с ЕС зависит не только от России, заявил Путин

Путин: не Россия портила отношения с Евросоюзом, а ее пытаются задвинуть

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нормализация отношений с Евросоюзом зависит не только от России, ведь она ни с кем не портила отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается нормализации отношений - это зависит не только от нас. Мы не портили же эти отношения. Это с нами портили отношения, и нас пытались всё время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами", - сказал Путин, подводя итоги года.
Российский президент также напомнил, что конфликт на Украине начался с государственного переворота в 2014 году. "До этого ведь мы старались во что бы то ни стало, я хочу это подчеркнуть, десятилетиями, десятилетиями старались выстроить нормальные отношения с Украиной. Даже после тоже по сути госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти. Он выиграл выборы, но объявили третий тур, что это, как не госпереворот?" - сказал он.
Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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13 декабря, 12:32
 
РоссияЕвросоюзИтоги года с Владимиром ПутинымВладимир Путин
 
 
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