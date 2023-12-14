Нормализация отношений с ЕС зависит не только от России, заявил Путин
Путин: не Россия портила отношения с Евросоюзом, а ее пытаются задвинуть
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нормализация отношений с Евросоюзом зависит не только от России, ведь она ни с кем не портила отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается нормализации отношений - это зависит не только от нас. Мы не портили же эти отношения. Это с нами портили отношения, и нас пытались всё время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами", - сказал Путин, подводя итоги года.
Российский президент также напомнил, что конфликт на Украине начался с государственного переворота в 2014 году. "До этого ведь мы старались во что бы то ни стало, я хочу это подчеркнуть, десятилетиями, десятилетиями старались выстроить нормальные отношения с Украиной. Даже после тоже по сути госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти. Он выиграл выборы, но объявили третий тур, что это, как не госпереворот?" - сказал он.
Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.