https://ria.ru/20231214/evrosoyuz-1915704248.html

СМИ: некоторые лидеры ЕС готовы отложить переговоры о вступлении Украины

СМИ: некоторые лидеры ЕС готовы отложить переговоры о вступлении Украины - РИА Новости, 14.12.2023

СМИ: некоторые лидеры ЕС готовы отложить переговоры о вступлении Украины

Некоторые главы стран ЕС готовы пойти на частичные уступки перед Венгрией и отложить начало переговоров о вступлении Украины в блок до марта, сообщило в четверг РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T11:17

2023-12-14T11:17

2023-12-14T11:17

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Некоторые главы стран ЕС готовы пойти на частичные уступки перед Венгрией и отложить начало переговоров о вступлении Украины в блок до марта, сообщило в четверг издание Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов. Ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан сообщил, что членство Украины в блоке остается "красной линией" для Будапешта. Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявлял, что страна настаивает на том, что любая помощь Киеву не должна поступать из бюджета ЕС, а решение по переговорам о членстве должно подождать до июня. "Согласно высокопоставленным чиновникам и дипломатам, некоторые лидеры ЕС, похоже, готовы пойти на частичные уступки перед "красными линиями" Орбана и отложить начало переговоров о вступлении с Украиной. Два источника сообщили, что лидеры могут пообещать начать переговоры в марте, но Орбан настаивает на более длительном переносе", - пишет издание. Как отмечает издание, европейские лидеры пока не готовы подвергнуть Орбана изоляции: хоть они и могут избегать совместных фото в ходе саммита, они все еще хотят сотрудничать с ним на политической сцене. По словам источников Politico, это отношение может измениться в случае провала саммита. Главы государств и правительств ЕС будут обсуждать формальное решение о начале переговорного процесса о вступлении Украины и Молдавии в ЕС на саммите сообщества в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Ранее Орбан заявлял, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.

https://ria.ru/20231214/zelenskiy-1915697369.html

https://ria.ru/20231213/evroparlament-1915574970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, венгрия, будапешт, виктор орбан, евросоюз, politico