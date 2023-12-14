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Европейцы в значительной степени утратили суверенитет, заявил Путин
Европейцы в значительной степени утратили суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Европейцы в значительной степени утратили суверенитет, заявил Путин
Многие европейские деятели на практике ведут себя как коллаборационисты, хотя и стараются внешне вести себя как генерал де Голль, защищавший интересы Франции с... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:41
2023-12-14T12:41
2023-12-14T13:01
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Многие европейские деятели на практике ведут себя как коллаборационисты, хотя и стараются внешне вести себя как генерал де Голль, защищавший интересы Франции с оружием в руках, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что руководство европейских государств во многом утратило свой суверенитет и принимает решения себе во вред. "Многие европейские деятели внешне ведут себя как генерал де Голль, который боролся за интересы Франции с оружием в руках, собрал все, что было у французов для того, чтобы оказать сопротивление оккупантам, а на практике ведут себя как маршал Петен, который был на самом деле, хоть и был героем первой мировой войны, но во вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов. Вот ведут, все почти ведут себя так", - сказал Путин, подводя итоги года.Подводя итоги года и касаясь подоплеки украинского конфликта, он напомнил, что США совершили переворот на Украине, а европейские политики сделали вид, что никогда не выступали гарантами договоренностей между экс-президентом Виктором Януковичем и оппозицией."Понимаете, дело в чем… в том, что в значительной степени они утратили свой суверенитет. Мы сейчас это видим. Они же многие решения принимают себе во вред… тем не менее делают это", - сказал президент.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия, в мире, евросоюз
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, В мире, Евросоюз
Европейцы в значительной степени утратили суверенитет, заявил Путин
Путин: европейцы принимают многие решения себе во вред
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Многие европейские деятели на практике ведут себя как коллаборационисты, хотя и стараются внешне вести себя как генерал де Голль, защищавший интересы Франции с оружием в руках, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что руководство европейских государств во многом утратило свой суверенитет и принимает решения себе во вред. "Многие европейские деятели внешне ведут себя как генерал де Голль, который боролся за интересы Франции с оружием в руках, собрал все, что было у французов для того, чтобы оказать сопротивление оккупантам, а на практике ведут себя как маршал Петен, который был на самом деле, хоть и был героем первой мировой войны, но во вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов. Вот ведут, все почти ведут себя так", - сказал Путин, подводя итоги года.
Подводя итоги года и касаясь подоплеки украинского конфликта, он напомнил, что США совершили переворот на Украине, а европейские политики сделали вид, что никогда не выступали гарантами договоренностей между экс-президентом Виктором Януковичем и оппозицией.
"Понимаете, дело в чем… в том, что в значительной степени они утратили свой суверенитет. Мы сейчас это видим. Они же многие решения принимают себе во вред… тем не менее делают это", - сказал президент.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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