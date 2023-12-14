https://ria.ru/20231214/evropa-1915743449.html

Европейцы в значительной степени утратили суверенитет, заявил Путин

Европейцы в значительной степени утратили суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

Европейцы в значительной степени утратили суверенитет, заявил Путин

Многие европейские деятели на практике ведут себя как коллаборационисты, хотя и стараются внешне вести себя как генерал де Голль, защищавший интересы Франции с... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:41

2023-12-14T12:41

2023-12-14T13:01

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Многие европейские деятели на практике ведут себя как коллаборационисты, хотя и стараются внешне вести себя как генерал де Голль, защищавший интересы Франции с оружием в руках, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что руководство европейских государств во многом утратило свой суверенитет и принимает решения себе во вред. "Многие европейские деятели внешне ведут себя как генерал де Голль, который боролся за интересы Франции с оружием в руках, собрал все, что было у французов для того, чтобы оказать сопротивление оккупантам, а на практике ведут себя как маршал Петен, который был на самом деле, хоть и был героем первой мировой войны, но во вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов. Вот ведут, все почти ведут себя так", - сказал Путин, подводя итоги года.Подводя итоги года и касаясь подоплеки украинского конфликта, он напомнил, что США совершили переворот на Украине, а европейские политики сделали вид, что никогда не выступали гарантами договоренностей между экс-президентом Виктором Януковичем и оппозицией."Понимаете, дело в чем… в том, что в значительной степени они утратили свой суверенитет. Мы сейчас это видим. Они же многие решения принимают себе во вред… тем не менее делают это", - сказал президент.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия, в мире, евросоюз