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Лидеры ЕС заявили о намерении продолжать расширение санкций против России
Лидеры ЕС заявили о намерении продолжать расширение санкций против России - РИА Новости, 14.12.2023
Лидеры ЕС заявили о намерении продолжать расширение санкций против России
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о намерении продолжать расширение санкций против России и эффективную борьбу с их обходом, говорится в выводах по итогам РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T23:38
2023-12-14T23:38
2023-12-14T23:50
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
брюссель
иран
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о намерении продолжать расширение санкций против России и эффективную борьбу с их обходом, говорится в выводах по итогам обсуждения на встрече в верхах."Евросоюз полон решимости… в дальнейшем усиливать санкции против России, а также обеспечивать их полное и эффективное исполнение и предотвращение их обхода, особенно в отношении товаров высокого риска, а также в тесном сотрудничестве с партнерами", - указывается в документе.Там отмечается, что в ЕС осуждают Иран, Белоруссию и КНДР за их якобы военную поддержку России и призывают "все страны не оказывать (такую – ред.) поддержку".В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20231214/raiffeisen-1915912829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, брюссель, иран
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Брюссель, Иран
Лидеры ЕС заявили о намерении продолжать расширение санкций против России
Лидеры ЕС: продолжится расширение санкций против России и борьба с их обходом