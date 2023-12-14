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Лидеры ЕС заявили о намерении продолжать расширение санкций против России - РИА Новости, 14.12.2023
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23:38 14.12.2023 (обновлено: 23:50 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/es-1915924978.html
Лидеры ЕС заявили о намерении продолжать расширение санкций против России
Лидеры ЕС заявили о намерении продолжать расширение санкций против России - РИА Новости, 14.12.2023
Лидеры ЕС заявили о намерении продолжать расширение санкций против России
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о намерении продолжать расширение санкций против России и эффективную борьбу с их обходом, говорится в выводах по итогам РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T23:38
2023-12-14T23:50
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
брюссель
иран
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о намерении продолжать расширение санкций против России и эффективную борьбу с их обходом, говорится в выводах по итогам обсуждения на встрече в верхах."Евросоюз полон решимости… в дальнейшем усиливать санкции против России, а также обеспечивать их полное и эффективное исполнение и предотвращение их обхода, особенно в отношении товаров высокого риска, а также в тесном сотрудничестве с партнерами", - указывается в документе.Там отмечается, что в ЕС осуждают Иран, Белоруссию и КНДР за их якобы военную поддержку России и призывают "все страны не оказывать (такую – ред.) поддержку".В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
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брюссель
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, брюссель, иран
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Брюссель, Иран
Лидеры ЕС заявили о намерении продолжать расширение санкций против России

Лидеры ЕС: продолжится расширение санкций против России и борьба с их обходом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о намерении продолжать расширение санкций против России и эффективную борьбу с их обходом, говорится в выводах по итогам обсуждения на встрече в верхах.
«
"Евросоюз полон решимости… в дальнейшем усиливать санкции против России, а также обеспечивать их полное и эффективное исполнение и предотвращение их обхода, особенно в отношении товаров высокого риска, а также в тесном сотрудничестве с партнерами", - указывается в документе.
Там отмечается, что в ЕС осуждают Иран, Белоруссию и КНДР за их якобы военную поддержку России и призывают "все страны не оказывать (такую – ред.) поддержку".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
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Вчера, 21:26
 
РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреБрюссельИран
 
 
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