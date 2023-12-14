https://ria.ru/20231214/es-1915924978.html

Лидеры ЕС заявили о намерении продолжать расширение санкций против России

Лидеры ЕС заявили о намерении продолжать расширение санкций против России - РИА Новости, 14.12.2023

Лидеры ЕС заявили о намерении продолжать расширение санкций против России

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о намерении продолжать расширение санкций против России и эффективную борьбу с их обходом, говорится в выводах по итогам РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T23:38

2023-12-14T23:38

2023-12-14T23:50

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

брюссель

иран

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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о намерении продолжать расширение санкций против России и эффективную борьбу с их обходом, говорится в выводах по итогам обсуждения на встрече в верхах."Евросоюз полон решимости… в дальнейшем усиливать санкции против России, а также обеспечивать их полное и эффективное исполнение и предотвращение их обхода, особенно в отношении товаров высокого риска, а также в тесном сотрудничестве с партнерами", - указывается в документе.Там отмечается, что в ЕС осуждают Иран, Белоруссию и КНДР за их якобы военную поддержку России и призывают "все страны не оказывать (такую – ред.) поддержку".В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20231214/raiffeisen-1915912829.html

россия

брюссель

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, брюссель, иран