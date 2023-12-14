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Британия вводит эмбарго на экспорт ряда товаров в Россию - РИА Новости, 14.12.2023
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22:55 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/eksport-1915921515.html
Британия вводит эмбарго на экспорт ряда товаров в Россию
Британия вводит эмбарго на экспорт ряда товаров в Россию - РИА Новости, 14.12.2023
Британия вводит эмбарго на экспорт ряда товаров в Россию
Великобритания вводит эмбарго на экспорт в РФ ряда товаров двойного назначения, а также запрещает импорт некоторых российских металлов и вводит закон о запрете... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T22:55
2023-12-14T22:55
экономика
россия
великобритания
украина
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Великобритания вводит эмбарго на экспорт в РФ ряда товаров двойного назначения, а также запрещает импорт некоторых российских металлов и вводит закон о запрете на импорт алмазов из России, сообщило британское правительство в четверг. "Он (новый пакет санкций – ред.) запрещает экспорт ряда товаров, для которых существует риск использования в военных или промышленных целях, а также последние предметы, которые Украина обнаружила на поле боя, включая детали машин и электронику… Он запрещает импорт некоторых металлов… Более того, Великобритания вводит отдельное закон, чтобы запретить импорт алмазов из России", - следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте правительства Соединенного Королевства. В релизе отмечается, что новые санкции Британии затрагивают 70 миллионов фунтов стерлингов (более 87,5 миллиона долларов) потенциального британского экспорта в Россию и 67 миллионов фунтов (около 84 миллионов долларов) импорта. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20231214/sanktsii-1915915190.html
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экономика, россия, великобритания, украина, владимир путин, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Великобритания, Украина, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Британия вводит эмбарго на экспорт ряда товаров в Россию

Британия вводит эмбарго на экспорт ряда товаров двойного назначения в Россию

© AP Photo / Alberto Pezzali Лондон
 Лондон - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Великобритания вводит эмбарго на экспорт в РФ ряда товаров двойного назначения, а также запрещает импорт некоторых российских металлов и вводит закон о запрете на импорт алмазов из России, сообщило британское правительство в четверг.
«
"Он (новый пакет санкций – ред.) запрещает экспорт ряда товаров, для которых существует риск использования в военных или промышленных целях, а также последние предметы, которые Украина обнаружила на поле боя, включая детали машин и электронику… Он запрещает импорт некоторых металлов… Более того, Великобритания вводит отдельное закон, чтобы запретить импорт алмазов из России", - следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте правительства Соединенного Королевства.
В релизе отмечается, что новые санкции Британии затрагивают 70 миллионов фунтов стерлингов (более 87,5 миллиона долларов) потенциального британского экспорта в Россию и 67 миллионов фунтов (около 84 миллионов долларов) импорта.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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ЭкономикаРоссияВеликобританияУкраинаВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
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