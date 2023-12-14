https://ria.ru/20231214/ekonomika-1915726784.html
Путин рассказал о росте промышленного производства
Путин рассказал о росте промышленного производства - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал о росте промышленного производства
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ растет промышленное производство, которое составляет 3,6%, а также обрабатывающая промышленность - 7,5%. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:17
2023-12-14T12:17
2023-12-14T12:30
экономика
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ растет промышленное производство, которое составляет 3,6%, а также обрабатывающая промышленность - 7,5%."Промышленное производство растет уверенно - 3,6%. Особенно радует, что растет обрабатывающая промышленность - 7,5% будет. Давно такого не было", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231025/promproizvodstvo-1905246706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Экономика, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин рассказал о росте промышленного производства
Путин рост промпроизводства в России составил 3,6 процента
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ растет промышленное производство, которое составляет 3,6%, а также обрабатывающая промышленность - 7,5%.
"Промышленное производство растет уверенно - 3,6%. Особенно радует, что растет обрабатывающая промышленность - 7,5% будет. Давно такого не было", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".
Росстат зафиксировал рост промпроизводства в сентябре в годовом выражении