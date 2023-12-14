https://ria.ru/20231214/ekonomika-1915726784.html

Путин рассказал о росте промышленного производства

Путин рассказал о росте промышленного производства - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал о росте промышленного производства

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ растет промышленное производство, которое составляет 3,6%, а также обрабатывающая промышленность - 7,5%. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:17

2023-12-14T12:17

2023-12-14T12:30

экономика

россия

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ растет промышленное производство, которое составляет 3,6%, а также обрабатывающая промышленность - 7,5%."Промышленное производство растет уверенно - 3,6%. Особенно радует, что растет обрабатывающая промышленность - 7,5% будет. Давно такого не было", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231025/promproizvodstvo-1905246706.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным