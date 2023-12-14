https://ria.ru/20231214/ekonomika-1915725808.html
Путин заявил о росте российской экономики
Путин заявил о росте российской экономики - РИА Новости, 14.12.2023
Путин заявил о росте российской экономики
Самый главный показатель роста экономики России - это рост ВВП, на конец года он ожидается на уровне 3,5%, это хороший показатель, показывающий, что падение... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:15
2023-12-14T12:15
2023-12-14T12:54
экономика
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
цены на нефть
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Самый главный показатель роста экономики России - это рост ВВП, на конец года он ожидается на уровне 3,5%, это хороший показатель, показывающий, что падение прошлого года отыгрывается, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией."Да, вчера, по-моему, министр финансов некоторые цифры озвучил. Самый главный показатель роста экономики - рост валового внутреннего продукта. По концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года. Там у нас было, по-моему 2,1%. Если в этом году будет +3,5%, то значит отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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экономика, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, цены на нефть
Экономика, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Цены на нефть
Путин заявил о росте российской экономики
Путин: рост ВВП в 2023 году ожидается в 3,5%, падение прошлого года отыгрывается