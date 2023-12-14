Ефимов: В ЕГРН внесены сведения о 75 тысячах ранее возникших прав в Москве
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Единый государственный реестр недвижимости пополнен данными о правообладателях 75 тысяч ранее учтенных московских объектов недвижимости, внесение в ЕГРН позволяет их владельцам законно продавать, дарить или переоформлять право на это имущество, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ранее возникшим считается право, которое было оформлено до 31 января 1998 года. Это, в основном, государственные акты и свидетельства, полученные в 90-х годах прошлого века.
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"Управление Росреестра по Москве совместно с правительством Москвы проводит работу по внесению сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости. За последние два года в Единый государственный реестр недвижимости внесены данные о 27 тысячах правообладателей таких объектов недвижимости, а в отношении 48 тысяч объектов заявители зарегистрировали свои права самостоятельно", – привели слова Ефимова в пресс-службе городского комплекса экономполитики.
Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, за два года в департаменте обработали информацию по более чем 250 тысячам объектов недвижимости, полученную из различных источников и баз данных. Выявленным собственникам направляется соответствующий проект решения, при отсутствии возражений через 30 дней принимается решение о выявлении правообладателя и направлении данных в Росреестр с заявлением о внесении данных в ЕГРН.
При этом Росреестр рекомендует владельцам ранее учтенных объектов самим зарегистрировать свои права в офисах "Мои Документы" или на портале Росреестра. Проверить наличие сведений об объекте недвижимости в ЕГРН также можно на портале Росреестра.