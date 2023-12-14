https://ria.ru/20231214/drony-1915676583.html
Защищающие ЗАЭС бойцы рассказали о борьбе с украинскими дронами
Защищающие ЗАЭС бойцы рассказали о борьбе с украинскими дронами - РИА Новости, 14.12.2023
Защищающие ЗАЭС бойцы рассказали о борьбе с украинскими дронами
Особенность боевых действий в зоне спецоперации - необходимость бороться с беспилотниками противника и использование различных средств радиоэлектронной борьбы,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T07:04
2023-12-14T07:04
2023-12-14T07:04
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 14 дек - РИА Новости. Особенность боевых действий в зоне спецоперации - необходимость бороться с беспилотниками противника и использование различных средств радиоэлектронной борьбы, рассказали РИА Новости защищающие Запорожскую АЭС и Энергодар мотострелки Южного военного округа. Боец с позывным "Семнадцатый" рассказал, что задача его боевой группы - обеспечение безопасности Энергодара и ЗАЭС от прорыва ВСУ со стороны Никополя через бывшее Каховское водохранилище. "Особенность этой войны, так скажем, это использование противником беспилотных летательных аппаратов. Поэтому у нас, так же как и на всех других позициях, имеется пост воздушного наблюдения, который постоянно находится в готовности выявить БПЛА и сбить его", - сказал он. Боец полка с позывным "Сократ", задача которого - обнаружение и подавление дронов, рассказал, что попытки прорыва украинских БПЛА происходят ежедневно. "Есть у меня штатное оружие, это РПК, и противодронное ружье. Пользоваться приходится каждый день, ежедневно. Включаются все частоты, оно гасит управление пульта и видеосвязь", - сказал "Сократ". Кроме того, он отметил, что противник использует различные типы дронов, преимущественно для разведки и координирования артиллерийских ударов.
https://ria.ru/20231214/rls-1915672299.html
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энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Защищающие ЗАЭС бойцы рассказали о борьбе с украинскими дронами
Бойцы ЮВО, защищающие ЗАЭС, рассказали о борьбе с украинскими дронами
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 14 дек - РИА Новости. Особенность боевых действий в зоне спецоперации - необходимость бороться с беспилотниками противника и использование различных средств радиоэлектронной борьбы, рассказали РИА Новости защищающие Запорожскую АЭС и Энергодар мотострелки Южного военного округа.
Боец с позывным "Семнадцатый" рассказал, что задача его боевой группы - обеспечение безопасности Энергодара и ЗАЭС от прорыва ВСУ
со стороны Никополя через бывшее Каховское водохранилище. "Особенность этой войны, так скажем, это использование противником беспилотных летательных аппаратов. Поэтому у нас, так же как и на всех других позициях, имеется пост воздушного наблюдения, который постоянно находится в готовности выявить БПЛА и сбить его", - сказал он.
Боец полка с позывным "Сократ", задача которого - обнаружение и подавление дронов, рассказал, что попытки прорыва украинских БПЛА происходят ежедневно. "Есть у меня штатное оружие, это РПК, и противодронное ружье. Пользоваться приходится каждый день, ежедневно. Включаются все частоты, оно гасит управление пульта и видеосвязь", - сказал "Сократ".
Кроме того, он отметил, что противник использует различные типы дронов, преимущественно для разведки и координирования артиллерийских ударов.
Новейшая РЛС помогает разведчикам поражать цели на Купянском направлении