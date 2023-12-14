https://ria.ru/20231214/drony-1915676583.html

Защищающие ЗАЭС бойцы рассказали о борьбе с украинскими дронами

Защищающие ЗАЭС бойцы рассказали о борьбе с украинскими дронами - РИА Новости, 14.12.2023

Защищающие ЗАЭС бойцы рассказали о борьбе с украинскими дронами

Особенность боевых действий в зоне спецоперации - необходимость бороться с беспилотниками противника и использование различных средств радиоэлектронной борьбы,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T07:04

2023-12-14T07:04

2023-12-14T07:04

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская аэс

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912911355_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_32afd798c2d03c891cd9c901490d5b06.jpg

ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 14 дек - РИА Новости. Особенность боевых действий в зоне спецоперации - необходимость бороться с беспилотниками противника и использование различных средств радиоэлектронной борьбы, рассказали РИА Новости защищающие Запорожскую АЭС и Энергодар мотострелки Южного военного округа. Боец с позывным "Семнадцатый" рассказал, что задача его боевой группы - обеспечение безопасности Энергодара и ЗАЭС от прорыва ВСУ со стороны Никополя через бывшее Каховское водохранилище. "Особенность этой войны, так скажем, это использование противником беспилотных летательных аппаратов. Поэтому у нас, так же как и на всех других позициях, имеется пост воздушного наблюдения, который постоянно находится в готовности выявить БПЛА и сбить его", - сказал он. Боец полка с позывным "Сократ", задача которого - обнаружение и подавление дронов, рассказал, что попытки прорыва украинских БПЛА происходят ежедневно. "Есть у меня штатное оружие, это РПК, и противодронное ружье. Пользоваться приходится каждый день, ежедневно. Включаются все частоты, оно гасит управление пульта и видеосвязь", - сказал "Сократ". Кроме того, он отметил, что противник использует различные типы дронов, преимущественно для разведки и координирования артиллерийских ударов.

https://ria.ru/20231214/rls-1915672299.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины