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ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили узел связи и РЭБ ВС Украины - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 14.12.2023 (обновлено: 22:32 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/dron-1915916467.html
ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили узел связи и РЭБ ВС Украины
ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили узел связи и РЭБ ВС Украины - РИА Новости, 14.12.2023
ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили узел связи и РЭБ ВС Украины
Российские бойцы при помощи FPV-дрона уничтожили узел связи и средство радиоэлектронной борьбы украинских войск, размещенные в часовне разрушенного храма,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T21:57
2023-12-14T22:32
специальная военная операция на украине
технологии
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК, 14 дек — РИА Новости. Российские бойцы при помощи FPV-дрона уничтожили узел связи и средство радиоэлектронной борьбы украинских войск, размещенные в часовне разрушенного храма, сообщил РИА Новости оператор беспилотников группировки войск "Юг". По его словам, о местонахождении объектов рассказали разведчики.&quot;Мы выдвинулись в нужный район, подняли FPV-дрон и нанесли ювелирно-точный удар по цели. Наш FPV-дрон практически залетел &quot;в форточку&quot; и уничтожил объект противника&quot;, — подчеркнул собеседник агентства.Беспилотник-камикадзе работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица". Эти устройства обеспечивают не только координацию по каналу системы радиоуправления, но и прием видеоизображения по дополнительному видеорадиоканалу в режиме реального времени. Оператор, управляющий дроном, может в режиме реального времени видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.
https://ria.ru/20231214/oruzhie-1915846647.html
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РИА Новости
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технологии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Вооруженные силы РФ
ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили узел связи и РЭБ ВС Украины

ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили узел связи и РЭБ украинской армии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 14 дек — РИА Новости. Российские бойцы при помощи FPV-дрона уничтожили узел связи и средство радиоэлектронной борьбы украинских войск, размещенные в часовне разрушенного храма, сообщил РИА Новости оператор беспилотников группировки войск "Юг".
По его словам, о местонахождении объектов рассказали разведчики.
«

"Мы выдвинулись в нужный район, подняли FPV-дрон и нанесли ювелирно-точный удар по цели. Наш FPV-дрон практически залетел "в форточку" и уничтожил объект противника", — подчеркнул собеседник агентства.

Беспилотник-камикадзе работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица". Эти устройства обеспечивают не только координацию по каналу системы радиоуправления, но и прием видеоизображения по дополнительному видеорадиоканалу в режиме реального времени.
Оператор, управляющий дроном, может в режиме реального времени видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.
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