https://ria.ru/20231214/dron-1915916467.html

ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили узел связи и РЭБ ВС Украины

ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили узел связи и РЭБ ВС Украины - РИА Новости, 14.12.2023

ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили узел связи и РЭБ ВС Украины

Российские бойцы при помощи FPV-дрона уничтожили узел связи и средство радиоэлектронной борьбы украинских войск, размещенные в часовне разрушенного храма,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T21:57

2023-12-14T21:57

2023-12-14T22:32

специальная военная операция на украине

технологии

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК, 14 дек — РИА Новости. Российские бойцы при помощи FPV-дрона уничтожили узел связи и средство радиоэлектронной борьбы украинских войск, размещенные в часовне разрушенного храма, сообщил РИА Новости оператор беспилотников группировки войск "Юг". По его словам, о местонахождении объектов рассказали разведчики."Мы выдвинулись в нужный район, подняли FPV-дрон и нанесли ювелирно-точный удар по цели. Наш FPV-дрон практически залетел "в форточку" и уничтожил объект противника", — подчеркнул собеседник агентства.Беспилотник-камикадзе работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица". Эти устройства обеспечивают не только координацию по каналу системы радиоуправления, но и прием видеоизображения по дополнительному видеорадиоканалу в режиме реального времени. Оператор, управляющий дроном, может в режиме реального времени видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.

https://ria.ru/20231214/oruzhie-1915846647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, вооруженные силы рф