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Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону спецоперации - РИА Новости, 14.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:06 14.12.2023 (обновлено: 07:33 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/dron-1915668587.html
Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону спецоперации
Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону спецоперации - РИА Новости, 14.12.2023
Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону спецоперации
Первый российский безэкипажный катер (морской надводный дрон) для Минобороны построен, его отправят на испытания в зону спецоперации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T03:06
2023-12-14T07:33
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Первый российский безэкипажный катер (морской надводный дрон) для Минобороны построен, его отправят на испытания в зону спецоперации, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.&quot;Первый безэкипажный катер в интересах министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО&quot;, - сказал разработчик.Рабочее название первого аппарата — "ББКН "Одуванчик", аббревиатура расшифровывается как "Быстроходный безэкипажный катер-носитель". Даниленко подтвердил, что до конца этого года должны построить десять таких катеров, которые также пройдут испытания. "Это будет первая опытная партия", - сказал глава KMZ.Ранее он сообщал РИА Новости, что первые российские безэкипажные катера будут иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 километров. В качестве полезной нагрузки весом до 600 килограммов можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. Катер можно применять как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.Холдинг KMZ сейчас специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности на производстве катеров для силовых структур России, морских дронов, ремонте бронетехники.
https://ria.ru/20231204/katera-1913523352.html
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безопасность, технологии, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону спецоперации

Глава KMZ: первый российский морской дрон отправят на испытания в зону СВО

© Холдинг ВПК KMZБезэкпипажный катер ББКН "Одуванчик"
Безэкпипажный катер ББКН Одуванчик
© Холдинг ВПК KMZ
Безэкпипажный катер ББКН "Одуванчик". Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Первый российский безэкипажный катер (морской надводный дрон) для Минобороны построен, его отправят на испытания в зону спецоперации, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.
«

"Первый безэкипажный катер в интересах министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО", - сказал разработчик.

Рабочее название первого аппарата — "ББКН "Одуванчик", аббревиатура расшифровывается как "Быстроходный безэкипажный катер-носитель".
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Даниленко подтвердил, что до конца этого года должны построить десять таких катеров, которые также пройдут испытания. "Это будет первая опытная партия", - сказал глава KMZ.
Ранее он сообщал РИА Новости, что первые российские безэкипажные катера будут иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 километров. В качестве полезной нагрузки весом до 600 килограммов можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. Катер можно применять как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.
Холдинг KMZ сейчас специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности на производстве катеров для силовых структур России, морских дронов, ремонте бронетехники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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