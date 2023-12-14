https://ria.ru/20231214/dron-1915668587.html
Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону спецоперации
Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону спецоперации - РИА Новости, 14.12.2023
Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону спецоперации
Первый российский безэкипажный катер (морской надводный дрон) для Минобороны построен, его отправят на испытания в зону спецоперации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T03:06
2023-12-14T03:06
2023-12-14T07:33
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Первый российский безэкипажный катер (морской надводный дрон) для Минобороны построен, его отправят на испытания в зону спецоперации, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко."Первый безэкипажный катер в интересах министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО", - сказал разработчик.Рабочее название первого аппарата — "ББКН "Одуванчик", аббревиатура расшифровывается как "Быстроходный безэкипажный катер-носитель". Даниленко подтвердил, что до конца этого года должны построить десять таких катеров, которые также пройдут испытания. "Это будет первая опытная партия", - сказал глава KMZ.Ранее он сообщал РИА Новости, что первые российские безэкипажные катера будут иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 километров. В качестве полезной нагрузки весом до 600 килограммов можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. Катер можно применять как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.Холдинг KMZ сейчас специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности на производстве катеров для силовых структур России, морских дронов, ремонте бронетехники.
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РИА Новости
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безопасность, технологии, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону спецоперации
Глава KMZ: первый российский морской дрон отправят на испытания в зону СВО
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Первый российский безэкипажный катер (морской надводный дрон) для Минобороны построен, его отправят на испытания в зону спецоперации, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.
«
"Первый безэкипажный катер в интересах министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО", - сказал разработчик.
Рабочее название первого аппарата — "ББКН "Одуванчик", аббревиатура расшифровывается как "Быстроходный безэкипажный катер-носитель".
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Даниленко подтвердил, что до конца этого года должны построить десять таких катеров, которые также пройдут испытания. "Это будет первая опытная партия", - сказал глава KMZ.
Ранее он сообщал РИА Новости, что первые российские безэкипажные катера будут иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 километров. В качестве полезной нагрузки весом до 600 килограммов можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. Катер можно применять как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.
Холдинг KMZ сейчас специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности на производстве катеров для силовых структур России, морских дронов, ремонте бронетехники.
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