https://ria.ru/20231214/donetsk-1915781515.html
В Донецке погибли два мирных жителя при обстреле ВСУ
В Донецке погибли два мирных жителя при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
В Донецке погибли два мирных жителя при обстреле ВСУ
Два мирных жителя погибли и еще трое получили ранения в результате ракетного обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил в телеграм-канале... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:00
2023-12-14T14:00
2023-12-14T14:16
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и еще трое получили ранения в результате ракетного обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин в четверг. "В результате обстрела Ленинского района в окрестностях цирка "Космос" есть двое погибших и трое раненых. Анкетные данные уточняются", - говорится в Telegram-канале мэра. "Услышал серию "прилетов", взглянул в окно, и в этот момент прилетело в здание. Сказать нечего, очень страшно. После прилета вызвал экстренные службы, вышел на балкон и услышал пострадавших, люди взывали о помощи", - рассказал РИА Новости на месте удара очевидец Евгений.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска в 13.00 выпустили три ракеты из РСЗО по этому району. Ленинский район расположен в южной части Донецка и относительно удален от линии соприкосновения.
https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915683209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Донецк
В Донецке погибли два мирных жителя при обстреле ВСУ
Кулемзин: два мирных жителя погибли, еще трое ранены при обстреле ВСУ Донецка