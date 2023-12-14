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В Донецке погибли два мирных жителя при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 14.12.2023 (обновлено: 14:16 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/donetsk-1915781515.html
В Донецке погибли два мирных жителя при обстреле ВСУ
В Донецке погибли два мирных жителя при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
В Донецке погибли два мирных жителя при обстреле ВСУ
Два мирных жителя погибли и еще трое получили ранения в результате ракетного обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил в телеграм-канале... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:00
2023-12-14T14:16
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и еще трое получили ранения в результате ракетного обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин в четверг. "В результате обстрела Ленинского района в окрестностях цирка "Космос" есть двое погибших и трое раненых. Анкетные данные уточняются", - говорится в Telegram-канале мэра. "Услышал серию "прилетов", взглянул в окно, и в этот момент прилетело в здание. Сказать нечего, очень страшно. После прилета вызвал экстренные службы, вышел на балкон и услышал пострадавших, люди взывали о помощи", - рассказал РИА Новости на месте удара очевидец Евгений.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска в 13.00 выпустили три ракеты из РСЗО по этому району. Ленинский район расположен в южной части Донецка и относительно удален от линии соприкосновения.
https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915683209.html
донецкая народная республика
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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Донецк
В Донецке погибли два мирных жителя при обстреле ВСУ

Кулемзин: два мирных жителя погибли, еще трое ранены при обстреле ВСУ Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и еще трое получили ранения в результате ракетного обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин в четверг.
"В результате обстрела Ленинского района в окрестностях цирка "Космос" есть двое погибших и трое раненых. Анкетные данные уточняются", - говорится в Telegram-канале мэра.
"Услышал серию "прилетов", взглянул в окно, и в этот момент прилетело в здание. Сказать нечего, очень страшно. После прилета вызвал экстренные службы, вышел на балкон и услышал пострадавших, люди взывали о помощи", - рассказал РИА Новости на месте удара очевидец Евгений.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска в 13.00 выпустили три ракеты из РСЗО по этому району.
Ленинский район расположен в южной части Донецка и относительно удален от линии соприкосновения.
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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