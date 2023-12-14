https://ria.ru/20231214/dollar-1915774200.html

Путин рассказал об опасностях привязки национальной валюты к доллару

Путин рассказал об опасностях привязки национальной валюты к доллару - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал об опасностях привязки национальной валюты к доллару

Привязка нацвалюты к доллару приводит к резкому сокращению соцрасходов, Аргентина ставит себя в жесткие условия по социальной стабильности, заявил президент... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:44

2023-12-14T13:44

2023-12-14T14:05

экономика

аргентина

владимир путин

россия

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Привязка нацвалюты к доллару приводит к резкому сокращению соцрасходов, Аргентина ставит себя в жесткие условия по социальной стабильности, заявил президент России Владимир Путин.Подводя итоги года и отвечая на вопрос о решении Аргентины перейти на доллар, Путин отметил, что любое правительство думает о том, как обеспечить социальные гарантии граждан."Если нет национальной валюты, уже ничего не подпечатаешь, есть только один путь - сокращение бюджетных расходов на социальную сферу, жесткое урезание уровня заработных плат, пенсий, пособий расходов на медицину, на дороги, на внутреннюю безопасность. Другого пути нет, и в этом случае любое правительство ставит себя в очень сложные условия с точки зрения внутриполитической стабильности", - сказал Путин. Он отметил, что привязка национальной валюты к доллару чревата тяжелыми социально-экономическими проблемами.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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аргентина

россия

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Кирилл Волков

экономика, аргентина, владимир путин, россия, итоги года с владимиром путиным