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Путин рассказал об опасностях привязки национальной валюты к доллару
Путин рассказал об опасностях привязки национальной валюты к доллару - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал об опасностях привязки национальной валюты к доллару
Привязка нацвалюты к доллару приводит к резкому сокращению соцрасходов, Аргентина ставит себя в жесткие условия по социальной стабильности, заявил президент... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:44
2023-12-14T13:44
2023-12-14T14:05
экономика
аргентина
владимир путин
россия
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Привязка нацвалюты к доллару приводит к резкому сокращению соцрасходов, Аргентина ставит себя в жесткие условия по социальной стабильности, заявил президент России Владимир Путин.Подводя итоги года и отвечая на вопрос о решении Аргентины перейти на доллар, Путин отметил, что любое правительство думает о том, как обеспечить социальные гарантии граждан."Если нет национальной валюты, уже ничего не подпечатаешь, есть только один путь - сокращение бюджетных расходов на социальную сферу, жесткое урезание уровня заработных плат, пенсий, пособий расходов на медицину, на дороги, на внутреннюю безопасность. Другого пути нет, и в этом случае любое правительство ставит себя в очень сложные условия с точки зрения внутриполитической стабильности", - сказал Путин. Он отметил, что привязка национальной валюты к доллару чревата тяжелыми социально-экономическими проблемами.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, аргентина, владимир путин, россия, итоги года с владимиром путиным
Экономика, Аргентина, Владимир Путин, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин рассказал об опасностях привязки национальной валюты к доллару
Путин: привязка нацвалюты к доллару приводит к резкому сокращению соцрасходов
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Привязка нацвалюты к доллару приводит к резкому сокращению соцрасходов, Аргентина ставит себя в жесткие условия по социальной стабильности, заявил президент России Владимир Путин.
Подводя итоги года и отвечая на вопрос о решении Аргентины перейти на доллар, Путин отметил, что любое правительство думает о том, как обеспечить социальные гарантии граждан.
"Если нет национальной валюты, уже ничего не подпечатаешь, есть только один путь - сокращение бюджетных расходов на социальную сферу, жесткое урезание уровня заработных плат, пенсий, пособий расходов на медицину, на дороги, на внутреннюю безопасность. Другого пути нет, и в этом случае любое правительство ставит себя в очень сложные условия с точки зрения внутриполитической стабильности", - сказал Путин. Он отметил, что привязка национальной валюты к доллару чревата тяжелыми социально-экономическими проблемами.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Сошел с курса. Президента-анархиста не смогли "подсадить" на доллар