Рейтинг@Mail.ru
Строителям под Нижним Новгородом выплатили миллионные долги по зарплате - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/dolgi-1915902909.html
Строителям под Нижним Новгородом выплатили миллионные долги по зарплате
Строителям под Нижним Новгородом выплатили миллионные долги по зарплате - РИА Новости, 14.12.2023
Строителям под Нижним Новгородом выплатили миллионные долги по зарплате
Строителям автодороги М-12 "Восток" выплатили долги по заработной плате на сумму более 9 миллионов рублей, сообщает трудовая инспекция в Нижегородской области. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T19:48
2023-12-14T19:48
нижегородская область
москва
арзамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914856153_0:343:3031:2047_1920x0_80_0_0_d9a37501db7dda8b45cfb09036996be0.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Строителям автодороги М-12 "Восток" выплатили долги по заработной плате на сумму более 9 миллионов рублей, сообщает трудовая инспекция в Нижегородской области. Ранее сообщалось, что перед 114 работниками ООО "СиАрСиСи Рус", которое выполняет дорожно-строительные работы на строящейся скоростной федеральной автомобильной дороге М-12 "Восток", была выявлена задолженность за март-июль 2023 года на сумму более 9 миллионов 166 тысяч рублей. "Гострудинспекцией в Нижегородской области осуществлены профилактические мероприятия в отношении ООО "СиАрСиСи Рус". В результате принятых мер выявленная задолженность погашена в полном объеме, трудовые права 114 работников ООО "СиАрСиСи Рус" восстановлены", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что трудовая инспекция в марте добилась выплаты более 76 миллионов рублей долгов по заработной плате сотрудникам "СиАрСиСи Рус", работавших вахтовым методом в Бутурлинском районе Нижегородской области. Маршрут трассы М-12 "Восток" проходит из Москвы через Арзамас (Нижегородская область), Казань и Екатеринбург до Тюмени. Движение от Москвы до Арзамаса по новой трассе запустили в сентябре, в ноябре запустили участок М-12 "Восток" в Чувашии и Татарстане. Строительство участка до Казани запланировано на конец 2023 года.
https://ria.ru/20231211/dolgi-1915151155.html
https://ria.ru/20231121/sud-1910819607.html
нижегородская область
москва
арзамас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914856153_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d95e7bd36446f39e84846e56a3d2a30d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, москва, арзамас
Нижегородская область, Москва, Арзамас
Строителям под Нижним Новгородом выплатили миллионные долги по зарплате

Строителям М-12 под Нижним Новгородом выплатили 9 млн рублей долгов по зарплате

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМост протяженностью более 3300 метров через Волгу на участке скоростной автомобильной трассы М-12 "Восток"
Мост протяженностью более 3300 метров через Волгу на участке скоростной автомобильной трассы М-12 Восток - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Мост протяженностью более 3300 метров через Волгу на участке скоростной автомобильной трассы М-12 "Восток". Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Строителям автодороги М-12 "Восток" выплатили долги по заработной плате на сумму более 9 миллионов рублей, сообщает трудовая инспекция в Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что перед 114 работниками ООО "СиАрСиСи Рус", которое выполняет дорожно-строительные работы на строящейся скоростной федеральной автомобильной дороге М-12 "Восток", была выявлена задолженность за март-июль 2023 года на сумму более 9 миллионов 166 тысяч рублей.
Мужчина достает банкноты из кошелька - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
В Тюменской области в три раза снизились долги по зарплате
11 декабря, 18:16
«
"Гострудинспекцией в Нижегородской области осуществлены профилактические мероприятия в отношении ООО "СиАрСиСи Рус". В результате принятых мер выявленная задолженность погашена в полном объеме, трудовые права 114 работников ООО "СиАрСиСи Рус" восстановлены", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что трудовая инспекция в марте добилась выплаты более 76 миллионов рублей долгов по заработной плате сотрудникам "СиАрСиСи Рус", работавших вахтовым методом в Бутурлинском районе Нижегородской области.
Маршрут трассы М-12 "Восток" проходит из Москвы через Арзамас (Нижегородская область), Казань и Екатеринбург до Тюмени. Движение от Москвы до Арзамаса по новой трассе запустили в сентябре, в ноябре запустили участок М-12 "Восток" в Чувашии и Татарстане. Строительство участка до Казани запланировано на конец 2023 года.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
КС вступился за женщину, которая не смогла взыскать весь долг по алиментам
21 ноября, 14:45
 
Нижегородская областьМоскваАрзамас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала