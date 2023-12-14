https://ria.ru/20231214/dolgi-1915902909.html

Строителям под Нижним Новгородом выплатили миллионные долги по зарплате

Строителям под Нижним Новгородом выплатили миллионные долги по зарплате - РИА Новости, 14.12.2023

Строителям под Нижним Новгородом выплатили миллионные долги по зарплате

Строителям автодороги М-12 "Восток" выплатили долги по заработной плате на сумму более 9 миллионов рублей, сообщает трудовая инспекция в Нижегородской области. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T19:48

2023-12-14T19:48

2023-12-14T19:48

нижегородская область

москва

арзамас

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Строителям автодороги М-12 "Восток" выплатили долги по заработной плате на сумму более 9 миллионов рублей, сообщает трудовая инспекция в Нижегородской области. Ранее сообщалось, что перед 114 работниками ООО "СиАрСиСи Рус", которое выполняет дорожно-строительные работы на строящейся скоростной федеральной автомобильной дороге М-12 "Восток", была выявлена задолженность за март-июль 2023 года на сумму более 9 миллионов 166 тысяч рублей. "Гострудинспекцией в Нижегородской области осуществлены профилактические мероприятия в отношении ООО "СиАрСиСи Рус". В результате принятых мер выявленная задолженность погашена в полном объеме, трудовые права 114 работников ООО "СиАрСиСи Рус" восстановлены", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что трудовая инспекция в марте добилась выплаты более 76 миллионов рублей долгов по заработной плате сотрудникам "СиАрСиСи Рус", работавших вахтовым методом в Бутурлинском районе Нижегородской области. Маршрут трассы М-12 "Восток" проходит из Москвы через Арзамас (Нижегородская область), Казань и Екатеринбург до Тюмени. Движение от Москвы до Арзамаса по новой трассе запустили в сентябре, в ноябре запустили участок М-12 "Восток" в Чувашии и Татарстане. Строительство участка до Казани запланировано на конец 2023 года.

https://ria.ru/20231211/dolgi-1915151155.html

https://ria.ru/20231121/sud-1910819607.html

нижегородская область

москва

арзамас

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нижегородская область, москва, арзамас