Строителям под Нижним Новгородом выплатили миллионные долги по зарплате
Строителям М-12 под Нижним Новгородом выплатили 9 млн рублей долгов по зарплате
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМост протяженностью более 3300 метров через Волгу на участке скоростной автомобильной трассы М-12 "Восток"
Мост протяженностью более 3300 метров через Волгу на участке скоростной автомобильной трассы М-12 "Восток". Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Строителям автодороги М-12 "Восток" выплатили долги по заработной плате на сумму более 9 миллионов рублей, сообщает трудовая инспекция в Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что перед 114 работниками ООО "СиАрСиСи Рус", которое выполняет дорожно-строительные работы на строящейся скоростной федеральной автомобильной дороге М-12 "Восток", была выявлена задолженность за март-июль 2023 года на сумму более 9 миллионов 166 тысяч рублей.
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"Гострудинспекцией в Нижегородской области осуществлены профилактические мероприятия в отношении ООО "СиАрСиСи Рус". В результате принятых мер выявленная задолженность погашена в полном объеме, трудовые права 114 работников ООО "СиАрСиСи Рус" восстановлены", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что трудовая инспекция в марте добилась выплаты более 76 миллионов рублей долгов по заработной плате сотрудникам "СиАрСиСи Рус", работавших вахтовым методом в Бутурлинском районе Нижегородской области.
Маршрут трассы М-12 "Восток" проходит из Москвы через Арзамас (Нижегородская область), Казань и Екатеринбург до Тюмени. Движение от Москвы до Арзамаса по новой трассе запустили в сентябре, в ноябре запустили участок М-12 "Восток" в Чувашии и Татарстане. Строительство участка до Казани запланировано на конец 2023 года.