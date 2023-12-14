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Налоговые долги компаний по итогам III кварталов превысили два триллиона
Налоговые долги компаний по итогам III кварталов превысили два триллиона - РИА Новости, 14.12.2023
Налоговые долги компаний по итогам III кварталов превысили два триллиона
Налоговые долги компаний перед бюджетом РФ по итогам трех кварталов 2023 года снизились и достигли уровня до начала спецоперации: 2,1 триллиона рублей, сообщил... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T00:35
2023-12-14T00:35
2023-12-14T01:33
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Налоговые долги компаний перед бюджетом РФ по итогам трех кварталов 2023 года снизились и достигли уровня до начала спецоперации: 2,1 триллиона рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью "Известиям". "Компании столкнулись с санкциями и ограничениями - это не могло не сказаться на возможности уплаты налогов. Но, по последним данным, по итогам трех кварталов этого года величина задолженности (перед бюджетом РФ - ред.) снизилась и достигла уровня до начала СВО - 2,1 триллиона рублей", - сказал он.Министр напомнил, что в прошлом году "мы дали бизнесу отсрочку по уплате страховых взносов, и у предприятий появились оборотные средства". "В 2023-м деньги уже возвращаются в бюджетную систему. В следующем ожидаем того же", - добавил он."Рост долгов в условиях, когда в отношении России было принято беспрецедентное количество санкций, - объективная реакция. Сейчас ситуация нормализуется - в этой части оснований для беспокойства нет", - также отметил Силуанов.В июле Федеральная налоговая служба России сообщила РИА Новости, что рост налоговой задолженности российских компаний перед бюджетом за прошлый год до 2,5 триллионов рублей был временным явлением - на росте сказались сложности в экономике страны 2022 года, курс рубля и перестройка бизнес-процессов.
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экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Налоговые долги компаний по итогам III кварталов превысили два триллиона
Минфин: налоговые долги компаний по итогам III кварталов составили 2,1 триллиона
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Налоговые долги компаний перед бюджетом РФ по итогам трех кварталов 2023 года снизились и достигли уровня до начала спецоперации: 2,1 триллиона рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью "Известиям
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"Компании столкнулись с санкциями и ограничениями - это не могло не сказаться на возможности уплаты налогов. Но, по последним данным, по итогам трех кварталов этого года величина задолженности (перед бюджетом РФ - ред.) снизилась и достигла уровня до начала СВО - 2,1 триллиона рублей", - сказал он.
Министр напомнил, что в прошлом году "мы дали бизнесу отсрочку по уплате страховых взносов, и у предприятий появились оборотные средства". "В 2023-м деньги уже возвращаются в бюджетную систему. В следующем ожидаем того же", - добавил он.
"Рост долгов в условиях, когда в отношении России было принято беспрецедентное количество санкций, - объективная реакция. Сейчас ситуация нормализуется - в этой части оснований для беспокойства нет", - также отметил Силуанов.
В июле Федеральная налоговая служба России сообщила РИА Новости, что рост налоговой задолженности российских компаний перед бюджетом за прошлый год до 2,5 триллионов рублей был временным явлением - на росте сказались сложности в экономике страны 2022 года, курс рубля и перестройка бизнес-процессов.
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