Рейтинг@Mail.ru
Налоговые долги компаний по итогам III кварталов превысили два триллиона - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 14.12.2023 (обновлено: 01:33 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/dolgi-1915659322.html
Налоговые долги компаний по итогам III кварталов превысили два триллиона
Налоговые долги компаний по итогам III кварталов превысили два триллиона - РИА Новости, 14.12.2023
Налоговые долги компаний по итогам III кварталов превысили два триллиона
Налоговые долги компаний перед бюджетом РФ по итогам трех кварталов 2023 года снизились и достигли уровня до начала спецоперации: 2,1 триллиона рублей, сообщил... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T00:35
2023-12-14T01:33
экономика
россия
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847246305_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dd5ff89054a0417f5bbc235c1e33d8b.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Налоговые долги компаний перед бюджетом РФ по итогам трех кварталов 2023 года снизились и достигли уровня до начала спецоперации: 2,1 триллиона рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью "Известиям". "Компании столкнулись с санкциями и ограничениями - это не могло не сказаться на возможности уплаты налогов. Но, по последним данным, по итогам трех кварталов этого года величина задолженности (перед бюджетом РФ - ред.) снизилась и достигла уровня до начала СВО - 2,1 триллиона рублей", - сказал он.Министр напомнил, что в прошлом году "мы дали бизнесу отсрочку по уплате страховых взносов, и у предприятий появились оборотные средства". "В 2023-м деньги уже возвращаются в бюджетную систему. В следующем ожидаем того же", - добавил он."Рост долгов в условиях, когда в отношении России было принято беспрецедентное количество санкций, - объективная реакция. Сейчас ситуация нормализуется - в этой части оснований для беспокойства нет", - также отметил Силуанов.В июле Федеральная налоговая служба России сообщила РИА Новости, что рост налоговой задолженности российских компаний перед бюджетом за прошлый год до 2,5 триллионов рублей был временным явлением - на росте сказались сложности в экономике страны 2022 года, курс рубля и перестройка бизнес-процессов.
https://ria.ru/20231121/fns-1910746377.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847246305_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2741ffd73d62f8f834d41cdcb8b7e5f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Налоговые долги компаний по итогам III кварталов превысили два триллиона

Минфин: налоговые долги компаний по итогам III кварталов составили 2,1 триллиона

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФНС России
ФНС России - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ФНС России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Налоговые долги компаний перед бюджетом РФ по итогам трех кварталов 2023 года снизились и достигли уровня до начала спецоперации: 2,1 триллиона рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью "Известиям".
«
"Компании столкнулись с санкциями и ограничениями - это не могло не сказаться на возможности уплаты налогов. Но, по последним данным, по итогам трех кварталов этого года величина задолженности (перед бюджетом РФ - ред.) снизилась и достигла уровня до начала СВО - 2,1 триллиона рублей", - сказал он.
Министр напомнил, что в прошлом году "мы дали бизнесу отсрочку по уплате страховых взносов, и у предприятий появились оборотные средства". "В 2023-м деньги уже возвращаются в бюджетную систему. В следующем ожидаем того же", - добавил он.
"Рост долгов в условиях, когда в отношении России было принято беспрецедентное количество санкций, - объективная реакция. Сейчас ситуация нормализуется - в этой части оснований для беспокойства нет", - также отметил Силуанов.
В июле Федеральная налоговая служба России сообщила РИА Новости, что рост налоговой задолженности российских компаний перед бюджетом за прошлый год до 2,5 триллионов рублей был временным явлением - на росте сказались сложности в экономике страны 2022 года, курс рубля и перестройка бизнес-процессов.
Приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Глава ФНС тремя словами объяснил налоговые претензии к блогерам
21 ноября, 10:47
 
ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала