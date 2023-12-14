https://ria.ru/20231214/dolgi-1915659322.html

Налоговые долги компаний по итогам III кварталов превысили два триллиона

Налоговые долги компаний по итогам III кварталов превысили два триллиона - РИА Новости, 14.12.2023

Налоговые долги компаний по итогам III кварталов превысили два триллиона

Налоговые долги компаний перед бюджетом РФ по итогам трех кварталов 2023 года снизились и достигли уровня до начала спецоперации: 2,1 триллиона рублей, сообщил... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T00:35

2023-12-14T00:35

2023-12-14T01:33

экономика

россия

антон силуанов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847246305_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dd5ff89054a0417f5bbc235c1e33d8b.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Налоговые долги компаний перед бюджетом РФ по итогам трех кварталов 2023 года снизились и достигли уровня до начала спецоперации: 2,1 триллиона рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью "Известиям". "Компании столкнулись с санкциями и ограничениями - это не могло не сказаться на возможности уплаты налогов. Но, по последним данным, по итогам трех кварталов этого года величина задолженности (перед бюджетом РФ - ред.) снизилась и достигла уровня до начала СВО - 2,1 триллиона рублей", - сказал он.Министр напомнил, что в прошлом году "мы дали бизнесу отсрочку по уплате страховых взносов, и у предприятий появились оборотные средства". "В 2023-м деньги уже возвращаются в бюджетную систему. В следующем ожидаем того же", - добавил он."Рост долгов в условиях, когда в отношении России было принято беспрецедентное количество санкций, - объективная реакция. Сейчас ситуация нормализуется - в этой части оснований для беспокойства нет", - также отметил Силуанов.В июле Федеральная налоговая служба России сообщила РИА Новости, что рост налоговой задолженности российских компаний перед бюджетом за прошлый год до 2,5 триллионов рублей был временным явлением - на росте сказались сложности в экономике страны 2022 года, курс рубля и перестройка бизнес-процессов.

https://ria.ru/20231121/fns-1910746377.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, антон силуанов