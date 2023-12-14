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Джонсон заявил о доказательствах получения Байденами денег от иностранцев - РИА Новости, 14.12.2023
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02:15 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/dokazatelstva-1915667100.html
Джонсон заявил о доказательствах получения Байденами денег от иностранцев
Джонсон заявил о доказательствах получения Байденами денег от иностранцев - РИА Новости, 14.12.2023
Джонсон заявил о доказательствах получения Байденами денег от иностранцев
Свидетельские показания и документы указывают на миллионы долларов, поступившие членам семьи президента США Джо Байдена, от иностранцев, заявил спикер палаты... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T02:15
2023-12-14T02:15
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Свидетельские показания и документы указывают на миллионы долларов, поступившие членам семьи президента США Джо Байдена, от иностранцев, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон. "Мы видели показания свидетелей, выписки из банков, показывающие миллионы долларов, поступающие семье Байденов от иностранных противников. Свидетели говорили о множестве случаев взаимодействия президента с иностранными клиентами его семьи. Президент и Белый дом регулярно вводят общественность в заблуждение, блокируют наше расследование", - говорится в заявлении Джонсона. Так он прокомментировал принятие палатой представителей резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование в рамках процедуры импичмента Байдену. Как заявил Джонсон, законодатели сделали критически важный шаг, формально запустив расследование. "Пока Байден блокирует законные повестки конгрессменов, сегодняшнее решение ставит нас в сильную позицию, открывая возможность принуждать к их исполнению через суд", - заявил спикер. Он подчеркнул, что в рядах конгресса нет предубеждения против Байдена, "но существуют доказательства, которые невозможно игнорировать". "Американцы заслуживают ответов", - заключил Джонсон. Начатые ранее республиканцами в палате расследования касаются обвинений Байдена в причастности к зарубежным бизнес-инициативам его сына Хантера Байдена, подозрения касаются периода, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Белый дом подобные обвинения решительно отвергает.
https://ria.ru/20230914/impichment-1896128046.html
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в мире, сша, джо байден, майк джонсон, барак обама, палата представителей сша
В мире, США, Джо Байден, Майк Джонсон, Барак Обама, Палата представителей США
Джонсон заявил о доказательствах получения Байденами денег от иностранцев

Спикер Джонсон заявил о доказательствах получения Байденами денег от иностранцев

© AP Photo / Manuel Balce CenetaСпикер Палаты представителей Майк Джонсон
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Свидетельские показания и документы указывают на миллионы долларов, поступившие членам семьи президента США Джо Байдена, от иностранцев, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.
"Мы видели показания свидетелей, выписки из банков, показывающие миллионы долларов, поступающие семье Байденов от иностранных противников. Свидетели говорили о множестве случаев взаимодействия президента с иностранными клиентами его семьи. Президент и Белый дом регулярно вводят общественность в заблуждение, блокируют наше расследование", - говорится в заявлении Джонсона.
Президент США Джо Байден во время выступления - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Импичмент запущен, крах Байдена неизбежен
14 сентября, 08:00
Так он прокомментировал принятие палатой представителей резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование в рамках процедуры импичмента Байдену.
Как заявил Джонсон, законодатели сделали критически важный шаг, формально запустив расследование. "Пока Байден блокирует законные повестки конгрессменов, сегодняшнее решение ставит нас в сильную позицию, открывая возможность принуждать к их исполнению через суд", - заявил спикер.
Он подчеркнул, что в рядах конгресса нет предубеждения против Байдена, "но существуют доказательства, которые невозможно игнорировать".
"Американцы заслуживают ответов", - заключил Джонсон.
Начатые ранее республиканцами в палате расследования касаются обвинений Байдена в причастности к зарубежным бизнес-инициативам его сына Хантера Байдена, подозрения касаются периода, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Белый дом подобные обвинения решительно отвергает.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Эксперты оценили шансы республиканцев в США объявить импичмент Байдену
12 сентября, 23:41
 
В миреСШАДжо БайденМайк ДжонсонБарак ОбамаПалата представителей США
 
 
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