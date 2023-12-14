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МИД указал на действия Еревана, помешавшие договоренностям с Баку и Москвой - РИА Новости, 14.12.2023
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18:48 14.12.2023 (обновлено: 23:27 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/dogovorennosti-1915882637.html
МИД указал на действия Еревана, помешавшие договоренностям с Баку и Москвой
МИД указал на действия Еревана, помешавшие договоренностям с Баку и Москвой - РИА Новости, 14.12.2023
МИД указал на действия Еревана, помешавшие договоренностям с Баку и Москвой
Действия Армении на прошлогоднем саммите под эгидой ЕС в Праге помешали реализовать соглашения с Россией и Азербайджаном, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:48
2023-12-14T23:27
ереван
москва
в мире
азербайджан
мария захарова
евросоюз
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Действия Армении на прошлогоднем саммите под эгидой ЕС в Праге помешали реализовать соглашения с Россией и Азербайджаном, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Речь о том, что армянская сторона на саммите под эгидой ЕС в октябре 2022 года в Праге изменила на 180 градусов свою позицию по Карабаху, признав его принадлежность Азербайджану и "забыв" при этом — с подсказки советчиков из Евросоюза — хотя бы упомянуть о необходимости обеспечить надлежащим образом права и безопасность армянского населения данного региона", — говорится в ее комментарии на сайте ведомства.По словам Захаровой, это решение в корне изменило обстановку в зоне размещения российских миротворцев. Она также указала, что из-за отсутствия мирного договора между Баку и Ереваном попытки аннулировать трехсторонние договоренности крайне опасны. Такой шаг имеет серьезные риски в первую очередь для самой Армении, подчеркнула официальный представитель МИД.Как отметила Захарова, комплекс трехсторонних соглашений — это безальтернативная дорожная карта примирения Еревана и Баку. Эти договоренности по-прежнему в силе, ни одна из сторон от них не отказалась.Официальный представитель МИД добавила, что Москва готова организовать переговоры по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном в российской столице.В 2022-м Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил Алиев, Баку и Ереван могут подписать мирный договор до конца года, если Армения не изменит свою позицию.Азербайджан 19 сентября 2023-го начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев удалось достичь соглашения о пресечении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. При этом Карабах покинули более ста тысяч из 120 тысяч жителей.
https://ria.ru/20231214/priznanie-1915813753.html
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ереван, москва, в мире, азербайджан, мария захарова, евросоюз, россия
Ереван, Москва, В мире, Азербайджан, Мария Захарова, Евросоюз, Россия
МИД указал на действия Еревана, помешавшие договоренностям с Баку и Москвой

МИД сообщил, почему не реализовались договоренности с Ереваном и Баку

© AFP 2023 / VASILY MAXIMOVЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AFP 2023 / VASILY MAXIMOV
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Действия Армении на прошлогоднем саммите под эгидой ЕС в Праге помешали реализовать соглашения с Россией и Азербайджаном, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Речь о том, что армянская сторона на саммите под эгидой ЕС в октябре 2022 года в Праге изменила на 180 градусов свою позицию по Карабаху, признав его принадлежность Азербайджану и "забыв" при этом — с подсказки советчиков из Евросоюза — хотя бы упомянуть о необходимости обеспечить надлежащим образом права и безопасность армянского населения данного региона", — говорится в ее комментарии на сайте ведомства.
По словам Захаровой, это решение в корне изменило обстановку в зоне размещения российских миротворцев. Она также указала, что из-за отсутствия мирного договора между Баку и Ереваном попытки аннулировать трехсторонние договоренности крайне опасны. Такой шаг имеет серьезные риски в первую очередь для самой Армении, подчеркнула официальный представитель МИД.
Как отметила Захарова, комплекс трехсторонних соглашений — это безальтернативная дорожная карта примирения Еревана и Баку. Эти договоренности по-прежнему в силе, ни одна из сторон от них не отказалась.
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В 2022-м Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил Алиев, Баку и Ереван могут подписать мирный договор до конца года, если Армения не изменит свою позицию.
Азербайджан 19 сентября 2023-го начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев удалось достичь соглашения о пресечении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.
Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. При этом Карабах покинули более ста тысяч из 120 тысяч жителей.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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