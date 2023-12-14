МИД указал на действия Еревана, помешавшие договоренностям с Баку и Москвой
МИД сообщил, почему не реализовались договоренности с Ереваном и Баку
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Действия Армении на прошлогоднем саммите под эгидой ЕС в Праге помешали реализовать соглашения с Россией и Азербайджаном, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"Речь о том, что армянская сторона на саммите под эгидой ЕС в октябре 2022 года в Праге изменила на 180 градусов свою позицию по Карабаху, признав его принадлежность Азербайджану и "забыв" при этом — с подсказки советчиков из Евросоюза — хотя бы упомянуть о необходимости обеспечить надлежащим образом права и безопасность армянского населения данного региона", — говорится в ее комментарии на сайте ведомства.
По словам Захаровой, это решение в корне изменило обстановку в зоне размещения российских миротворцев. Она также указала, что из-за отсутствия мирного договора между Баку и Ереваном попытки аннулировать трехсторонние договоренности крайне опасны. Такой шаг имеет серьезные риски в первую очередь для самой Армении, подчеркнула официальный представитель МИД.
Как отметила Захарова, комплекс трехсторонних соглашений — это безальтернативная дорожная карта примирения Еревана и Баку. Эти договоренности по-прежнему в силе, ни одна из сторон от них не отказалась.
Официальный представитель МИД добавила, что Москва готова организовать переговоры по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном в российской столице.
В 2022-м Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил Алиев, Баку и Ереван могут подписать мирный договор до конца года, если Армения не изменит свою позицию.
Азербайджан 19 сентября 2023-го начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев удалось достичь соглашения о пресечении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.
Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. При этом Карабах покинули более ста тысяч из 120 тысяч жителей.