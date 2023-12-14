https://ria.ru/20231214/dobrovoltsy-1915793099.html

Офицер рассказал о сохранении зарплат за добровольцами в зоне СВО

Офицер рассказал о сохранении зарплат за добровольцами в зоне СВО - РИА Новости, 14.12.2023

Офицер рассказал о сохранении зарплат за добровольцами в зоне СВО

Сохранение заработных плат и рабочих мест как за контрактниками, так и за добровольцами, находящимися в зоне СВО, должно быть обеспечено законодательством,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:29

2023-12-14T14:29

2023-12-14T14:29

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

офицеры россии

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сохранение заработных плат и рабочих мест как за контрактниками, так и за добровольцами, находящимися в зоне СВО, должно быть обеспечено законодательством, заявил в четверг РИА Новости председатель правления общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов. Ранее президент РФ Владимир Путин, подводя в четверг итоги года, заявил, что все добровольцы, отстаивающие интересы России, должны быть поставлены в одинаковые условия в вопросах мер поддержки. "Простой пример - не секрет, вот человек работал на предприятии, и вот он решил подписать контракт для направления в зону специальной военной операции в качестве военнослужащего по контракту. Предприятие сохраняет за ним его рабочее место и его заработную плату, это неплохая прибавка к денежному довольствию военнослужащих", - сказал Шкурлатов, отметив, что граждане, идущие на СВО добровольцами, сегодня не обладают такой привилегией. "Необходимо внести законодательные поправки, чтобы на добровольцев распространялся ровно такой же (как на контрактников и мобилизованных - ред.) правовой механизм. Чтобы они также не теряли свои рабочие места и получали сохраненное за собой денежное довольствие", - считает он. В "Офицерах России" выразили уверенность, что "установка верховного главнокомандующего будет использована в ближайшее время" и "все перегибы уйдут в прошлое". Ранее Путин отмечал, что в России нет "частных военных компаний", так как нет соответствующего законодательства, "ЧВК" - это наименование, созданное журналистами, а "тот опыт, который был, он и был таким корявым, потому что он не был основан на законе". На большой пресс-конференции в четверг, которая в этом году совмещена с прямой линией, президент РФ отметил, что права участников таких военных формирований, "без всяких сомнений, должны быть восстановлены, они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий".

https://ria.ru/20231214/krasov-1915765200.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915738807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, офицеры россии, итоги года с владимиром путиным