https://ria.ru/20231214/dobrovoltsy-1915737767.html
В ВС России набрали 486 тысяч добровольцев
В ВС России набрали 486 тысяч добровольцев - РИА Новости, 14.12.2023
В ВС России набрали 486 тысяч добровольцев
В настоящее время в вооруженные силы РФ набрано 486 тысяч добровольцев, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:27
2023-12-14T12:27
2023-12-14T13:24
владимир путин
вооруженные силы рф
безопасность
итоги года с владимиром путиным
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915734525_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_3f8ac2fdd079afa3a46e82eeb6a971f4.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В настоящее время в вооруженные силы РФ набрано 486 тысяч добровольцев, заявил президент РФ Владимир Путин."На вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается", - сказал Путин, подводя итоги года.Путин отметил, что количество добровольцев превзошло ожидания. "Планировали к концу года набрать, по-моему, 412, ну, 400 тысяч с небольшим, а приняли 486 тысяч добровольцев", - сказал он."1,5 тысячи ежедневно по всей стране", - сказал Путин о количестве добровольцев, готовых защищать Россию.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/krasov-1915765200.html
https://ria.ru/20231214/putin-1915738807.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915734525_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9f4bc82f66a4a5688f0ecae4186f1c34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность, итоги года с владимиром путиным, россия
Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия
В ВС России набрали 486 тысяч добровольцев
Путин: в день добровольцами приходят 1,5 тысячи человек
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В настоящее время в вооруженные силы РФ набрано 486 тысяч добровольцев, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается", - сказал Путин, подводя итоги года.
Госдума изменит законы о добровольцах, заявил Красов
Путин отметил, что количество добровольцев превзошло ожидания. "Планировали к концу года набрать, по-моему, 412, ну, 400 тысяч с небольшим, а приняли 486 тысяч добровольцев", - сказал он.
"1,5 тысячи ежедневно по всей стране", - сказал Путин о количестве добровольцев, готовых защищать Россию.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Добровольцы получат все меры поддержки участников спецоперации