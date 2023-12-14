Рейтинг@Mail.ru
В ВС России набрали 486 тысяч добровольцев - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 14.12.2023 (обновлено: 13:24 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/dobrovoltsy-1915737767.html
В ВС России набрали 486 тысяч добровольцев
В ВС России набрали 486 тысяч добровольцев - РИА Новости, 14.12.2023
В ВС России набрали 486 тысяч добровольцев
В настоящее время в вооруженные силы РФ набрано 486 тысяч добровольцев, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:27
2023-12-14T13:24
владимир путин
вооруженные силы рф
безопасность
итоги года с владимиром путиным
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915734525_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_3f8ac2fdd079afa3a46e82eeb6a971f4.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В настоящее время в вооруженные силы РФ набрано 486 тысяч добровольцев, заявил президент РФ Владимир Путин."На вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается", - сказал Путин, подводя итоги года.Путин отметил, что количество добровольцев превзошло ожидания. "Планировали к концу года набрать, по-моему, 412, ну, 400 тысяч с небольшим, а приняли 486 тысяч добровольцев", - сказал он."1,5 тысячи ежедневно по всей стране", - сказал Путин о количестве добровольцев, готовых защищать Россию.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/krasov-1915765200.html
https://ria.ru/20231214/putin-1915738807.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915734525_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9f4bc82f66a4a5688f0ecae4186f1c34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность, итоги года с владимиром путиным, россия
Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия
В ВС России набрали 486 тысяч добровольцев

Путин: в день добровольцами приходят 1,5 тысячи человек

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЖурналисты в зале перед началом совместной "прямой линии" и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Журналисты в зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Журналисты в зале перед началом совместной "прямой линии" и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В настоящее время в вооруженные силы РФ набрано 486 тысяч добровольцев, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается", - сказал Путин, подводя итоги года.
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Госдума изменит законы о добровольцах, заявил Красов
Вчера, 13:23
Путин отметил, что количество добровольцев превзошло ожидания. "Планировали к концу года набрать, по-моему, 412, ну, 400 тысяч с небольшим, а приняли 486 тысяч добровольцев", - сказал он.
"1,5 тысячи ежедневно по всей стране", - сказал Путин о количестве добровольцев, готовых защищать Россию.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Добровольцы получат все меры поддержки участников спецоперации
Вчера, 12:30
 
Владимир ПутинВооруженные силы РФБезопасностьИтоги года с Владимиром ПутинымРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала