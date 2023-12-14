https://ria.ru/20231214/dobrovoltsy-1915735337.html
В ВС России планируют набрать под полмиллиона добровольцев до конца года
В ВС России планируют набрать под полмиллиона добровольцев до конца года - РИА Новости, 14.12.2023
В ВС России планируют набрать под полмиллиона добровольцев до конца года
В настоящее время в вооруженные силы РФ набрано 486 тысяч добровольцев, под конец года планируется набрать под полмиллиона, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:27
2023-12-14T12:27
2023-12-14T13:34
вооруженные силы рф
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752265292_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69dd792c0315d45b9dc3818c7a3b17bd.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В настоящее время в вооруженные силы РФ набрано 486 тысяч добровольцев, под конец года планируется набрать под полмиллиона, заявил президент РФ Владимир Путин."На вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается", - сказал Путин, подводя итоги года.Путин отметил, что количество добровольцев превзошло ожидания. "Планировали к концу года набрать, по-моему, 412, ну, 400 тысяч с небольшим, а приняли 486 тысяч добровольцев", - сказал он.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/punkty-1915766965.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752265292_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_2ca0490a2ecda032c32e6bbe744a9f2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, итоги года с владимиром путиным, владимир путин, россия
Вооруженные силы РФ, Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Россия
В ВС России планируют набрать под полмиллиона добровольцев до конца года
Путин: в ВС России планируют набрать под полмиллиона добровольцев до конца года
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В настоящее время в вооруженные силы РФ набрано 486 тысяч добровольцев, под конец года планируется набрать под полмиллиона, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается", - сказал Путин, подводя итоги года.
Путин отметил, что количество добровольцев превзошло ожидания. "Планировали к концу года набрать, по-моему, 412, ну, 400 тысяч с небольшим, а приняли 486 тысяч добровольцев", - сказал он.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Путин: пункты реабилитации смогут решать процедуры по раненным в зоне СВО