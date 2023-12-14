https://ria.ru/20231214/dobrovoltsy-1915735337.html

В ВС России планируют набрать под полмиллиона добровольцев до конца года

В ВС России планируют набрать под полмиллиона добровольцев до конца года - РИА Новости, 14.12.2023

В ВС России планируют набрать под полмиллиона добровольцев до конца года

В настоящее время в вооруженные силы РФ набрано 486 тысяч добровольцев, под конец года планируется набрать под полмиллиона, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:27

2023-12-14T12:27

2023-12-14T13:34

вооруженные силы рф

итоги года с владимиром путиным

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В настоящее время в вооруженные силы РФ набрано 486 тысяч добровольцев, под конец года планируется набрать под полмиллиона, заявил президент РФ Владимир Путин."На вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается", - сказал Путин, подводя итоги года.Путин отметил, что количество добровольцев превзошло ожидания. "Планировали к концу года набрать, по-моему, 412, ну, 400 тысяч с небольшим, а приняли 486 тысяч добровольцев", - сказал он.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/punkty-1915766965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, итоги года с владимиром путиным, владимир путин, россия