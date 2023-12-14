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В ВС России планируют набрать под полмиллиона добровольцев до конца года - РИА Новости, 14.12.2023
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12:27 14.12.2023 (обновлено: 13:34 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/dobrovoltsy-1915735337.html
В ВС России планируют набрать под полмиллиона добровольцев до конца года
В ВС России планируют набрать под полмиллиона добровольцев до конца года - РИА Новости, 14.12.2023
В ВС России планируют набрать под полмиллиона добровольцев до конца года
В настоящее время в вооруженные силы РФ набрано 486 тысяч добровольцев, под конец года планируется набрать под полмиллиона, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:27
2023-12-14T13:34
вооруженные силы рф
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В настоящее время в вооруженные силы РФ набрано 486 тысяч добровольцев, под конец года планируется набрать под полмиллиона, заявил президент РФ Владимир Путин."На вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается", - сказал Путин, подводя итоги года.Путин отметил, что количество добровольцев превзошло ожидания. "Планировали к концу года набрать, по-моему, 412, ну, 400 тысяч с небольшим, а приняли 486 тысяч добровольцев", - сказал он.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/punkty-1915766965.html
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вооруженные силы рф, итоги года с владимиром путиным, владимир путин, россия
Вооруженные силы РФ, Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Россия
В ВС России планируют набрать под полмиллиона добровольцев до конца года

Путин: в ВС России планируют набрать под полмиллиона добровольцев до конца года

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В настоящее время в вооруженные силы РФ набрано 486 тысяч добровольцев, под конец года планируется набрать под полмиллиона, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается", - сказал Путин, подводя итоги года.
Путин отметил, что количество добровольцев превзошло ожидания. "Планировали к концу года набрать, по-моему, 412, ну, 400 тысяч с небольшим, а приняли 486 тысяч добровольцев", - сказал он.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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Вооруженные силы РФИтоги года с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссия
 
 
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