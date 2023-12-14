https://ria.ru/20231214/deti-1915840484.html
Путин назвал детей самым запоминающимся подарком
Путин назвал детей самым запоминающимся подарком - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал детей самым запоминающимся подарком
Президент России Владимир Путин назвал детей и внуков самым запоминающимся для него подарком. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:19
2023-12-14T16:19
2023-12-14T16:20
общество
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал детей и внуков самым запоминающимся для него подарком. "Вы знаете, самый запоминающийся подарок, я думаю, что очень многие и в зале, и те, кто слушает, со мной согласятся, самый большой подарок – это дети и дети наших детей. Это подарок от всевышнего", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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общество, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Общество, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин назвал детей самым запоминающимся подарком
Путин: самый запоминающийся подарок — это дети и дети наших детей