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Путин назвал детей самым запоминающимся подарком - РИА Новости, 14.12.2023
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16:19 14.12.2023 (обновлено: 16:20 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/deti-1915840484.html
Путин назвал детей самым запоминающимся подарком
Путин назвал детей самым запоминающимся подарком - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал детей самым запоминающимся подарком
Президент России Владимир Путин назвал детей и внуков самым запоминающимся для него подарком. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:19
2023-12-14T16:20
общество
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал детей и внуков самым запоминающимся для него подарком. "Вы знаете, самый запоминающийся подарок, я думаю, что очень многие и в зале, и те, кто слушает, со мной согласятся, самый большой подарок – это дети и дети наших детей. Это подарок от всевышнего", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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общество, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Общество, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин назвал детей самым запоминающимся подарком

Путин: самый запоминающийся подарок — это дети и дети наших детей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал детей и внуков самым запоминающимся для него подарком.
«
"Вы знаете, самый запоминающийся подарок, я думаю, что очень многие и в зале, и те, кто слушает, со мной согласятся, самый большой подарок – это дети и дети наших детей. Это подарок от всевышнего", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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