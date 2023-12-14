https://ria.ru/20231214/deputat-1915674509.html

Депутата на Камчатке подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами

Депутата на Камчатке подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами - РИА Новости, 14.12.2023

Депутата на Камчатке подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами

Сотрудниками ФСБ России по Камчатскому краю выявлен факт крупного мошенничества с бюджетными средствами в Быстринском районе, совершенный депутатом местной... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T05:56

2023-12-14T05:56

2023-12-14T05:56

происшествия

россия

камчатский край

быстринский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек – РИА Новости. Сотрудниками ФСБ России по Камчатскому краю выявлен факт крупного мошенничества с бюджетными средствами в Быстринском районе, совершенный депутатом местной думы, сообщила пресс-служба ведомства. "Выявлен факт хищения порядка одного миллиона рублей бюджетных средств Быстринского муниципального района. По подозрению в совершении преступления задержан бывший директор МУП "Бытсервис", депутат думы Быстринского муниципального района", - говорится в сообщении. Он подозревается в том, что в 2022 году в ходе исполнения договора подряда по прокладке наружного трубопровода холодного водоснабжения в селе Эссо искусственно завысил объем выполненных работ и использовал материалы, не предусмотренные проектной документацией и локально-сметным расчетом. По его указанию в исполнительные документы внесены недостоверные сведения о сметной стоимости работ, что позволило МУП получить завышенную оплату по договору подряда в сумме свыше 1,36 миллиона рублей. "Прокладка наружного трубопровода холодного водоснабжения осуществлялась в рамках строительства инфраструктуры молочной фермы в селе Эссо. Работы финансировались за счет средств субсидии из бюджета Быстринского района. Таким образом, подозреваемый совершил хищение бюджетных средств в сумме свыше 960 тысяч рублей. Фактическая стоимость выполненных предприятием работ при этом составила около 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении ФСБ. Материалы проверки ФСБ были переданы в следственное управление СК по Камчатскому краю, где уже возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

https://ria.ru/20231213/vzyatka-1915483018.html

россия

камчатский край

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происшествия, россия, камчатский край, быстринский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)