https://ria.ru/20231214/deputat-1915674509.html
Депутата на Камчатке подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами
Депутата на Камчатке подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами - РИА Новости, 14.12.2023
Депутата на Камчатке подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами
Сотрудниками ФСБ России по Камчатскому краю выявлен факт крупного мошенничества с бюджетными средствами в Быстринском районе, совершенный депутатом местной... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T05:56
2023-12-14T05:56
2023-12-14T05:56
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек – РИА Новости. Сотрудниками ФСБ России по Камчатскому краю выявлен факт крупного мошенничества с бюджетными средствами в Быстринском районе, совершенный депутатом местной думы, сообщила пресс-служба ведомства. "Выявлен факт хищения порядка одного миллиона рублей бюджетных средств Быстринского муниципального района. По подозрению в совершении преступления задержан бывший директор МУП "Бытсервис", депутат думы Быстринского муниципального района", - говорится в сообщении. Он подозревается в том, что в 2022 году в ходе исполнения договора подряда по прокладке наружного трубопровода холодного водоснабжения в селе Эссо искусственно завысил объем выполненных работ и использовал материалы, не предусмотренные проектной документацией и локально-сметным расчетом. По его указанию в исполнительные документы внесены недостоверные сведения о сметной стоимости работ, что позволило МУП получить завышенную оплату по договору подряда в сумме свыше 1,36 миллиона рублей. "Прокладка наружного трубопровода холодного водоснабжения осуществлялась в рамках строительства инфраструктуры молочной фермы в селе Эссо. Работы финансировались за счет средств субсидии из бюджета Быстринского района. Таким образом, подозреваемый совершил хищение бюджетных средств в сумме свыше 960 тысяч рублей. Фактическая стоимость выполненных предприятием работ при этом составила около 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении ФСБ. Материалы проверки ФСБ были переданы в следственное управление СК по Камчатскому краю, где уже возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
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происшествия, россия, камчатский край, быстринский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Камчатский край, Быстринский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Депутата на Камчатке подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами
ФСБ заподозрила депутата на Камчатке в мошенничестве с бюджетными средствами
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек – РИА Новости. Сотрудниками ФСБ России по Камчатскому краю выявлен факт крупного мошенничества с бюджетными средствами в Быстринском районе, совершенный депутатом местной думы, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"Выявлен факт хищения порядка одного миллиона рублей бюджетных средств Быстринского муниципального района. По подозрению в совершении преступления задержан бывший директор МУП "Бытсервис", депутат думы Быстринского муниципального района", - говорится в сообщении.
Он подозревается в том, что в 2022 году в ходе исполнения договора подряда по прокладке наружного трубопровода холодного водоснабжения в селе Эссо искусственно завысил объем выполненных работ и использовал материалы, не предусмотренные проектной документацией и локально-сметным расчетом. По его указанию в исполнительные документы внесены недостоверные сведения о сметной стоимости работ, что позволило МУП получить завышенную оплату по договору подряда в сумме свыше 1,36 миллиона рублей.
"Прокладка наружного трубопровода холодного водоснабжения осуществлялась в рамках строительства инфраструктуры молочной фермы в селе Эссо. Работы финансировались за счет средств субсидии из бюджета Быстринского района. Таким образом, подозреваемый совершил хищение бюджетных средств в сумме свыше 960 тысяч рублей. Фактическая стоимость выполненных предприятием работ при этом составила около 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении ФСБ.
Материалы проверки ФСБ были переданы в следственное управление СК
по Камчатскому краю, где уже возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
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