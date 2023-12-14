https://ria.ru/20231214/chvk-1915871257.html

Госдума работает над законом о ЧВК, сообщил депутат

Госдума работает над законом о ЧВК, сообщил депутат - РИА Новости, 14.12.2023

Госдума работает над законом о ЧВК, сообщил депутат

Госдума планово ведет работу над законом о частных военных компаниях, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:54

2023-12-14T17:54

2023-12-14T17:54

безопасность

россия

андрей картаполов

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума планово ведет работу над законом о частных военных компаниях, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. "Это сложный законопроект, требует очень многих согласований... Здесь все идет в плановом порядке, это затрагивает основы государственные, основы безопасности, поэтому, тут нельзя подходить к этому делу опрометчиво", - сказал Картаполов. Ранее Картаполов сообщил РИА Новости, что занимается подготовкой законопроекта о деятельности ЧВК. Президент РФ Владимир Путин в четверг провел большую ежегодную пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. В ходе мероприятия он отметил, что в России нет частных военных компаний, так как нет соответствующего законодательства, ЧВК - это наименование, созданное журналистами.

https://ria.ru/20231001/vagner-1899652124.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, андрей картаполов, госдума рф, владимир путин