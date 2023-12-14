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Госдума работает над законом о ЧВК, сообщил депутат - РИА Новости, 14.12.2023
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17:54 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/chvk-1915871257.html
Госдума работает над законом о ЧВК, сообщил депутат
Госдума работает над законом о ЧВК, сообщил депутат - РИА Новости, 14.12.2023
Госдума работает над законом о ЧВК, сообщил депутат
Госдума планово ведет работу над законом о частных военных компаниях, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:54
2023-12-14T17:54
безопасность
россия
андрей картаполов
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума планово ведет работу над законом о частных военных компаниях, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. "Это сложный законопроект, требует очень многих согласований... Здесь все идет в плановом порядке, это затрагивает основы государственные, основы безопасности, поэтому, тут нельзя подходить к этому делу опрометчиво", - сказал Картаполов. Ранее Картаполов сообщил РИА Новости, что занимается подготовкой законопроекта о деятельности ЧВК. Президент РФ Владимир Путин в четверг провел большую ежегодную пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. В ходе мероприятия он отметил, что в России нет частных военных компаний, так как нет соответствующего законодательства, ЧВК - это наименование, созданное журналистами.
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безопасность, россия, андрей картаполов, госдума рф, владимир путин
Безопасность, Россия, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Владимир Путин
Госдума работает над законом о ЧВК, сообщил депутат

Картаполов: Госдума планово ведет работу над законом о ЧВК

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума планово ведет работу над законом о частных военных компаниях, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
"Это сложный законопроект, требует очень многих согласований... Здесь все идет в плановом порядке, это затрагивает основы государственные, основы безопасности, поэтому, тут нельзя подходить к этому делу опрометчиво", - сказал Картаполов. Ранее Картаполов сообщил РИА Новости, что занимается подготовкой законопроекта о деятельности ЧВК.
Президент РФ Владимир Путин в четверг провел большую ежегодную пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. В ходе мероприятия он отметил, что в России нет частных военных компаний, так как нет соответствующего законодательства, ЧВК - это наименование, созданное журналистами.
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