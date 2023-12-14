https://ria.ru/20231214/chvk-1915871257.html
Госдума работает над законом о ЧВК, сообщил депутат
Госдума работает над законом о ЧВК, сообщил депутат - РИА Новости, 14.12.2023
Госдума работает над законом о ЧВК, сообщил депутат
Госдума планово ведет работу над законом о частных военных компаниях, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:54
2023-12-14T17:54
2023-12-14T17:54
безопасность
россия
андрей картаполов
госдума рф
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_ccf1e79521589433029b7c5294eda30b.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума планово ведет работу над законом о частных военных компаниях, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. "Это сложный законопроект, требует очень многих согласований... Здесь все идет в плановом порядке, это затрагивает основы государственные, основы безопасности, поэтому, тут нельзя подходить к этому делу опрометчиво", - сказал Картаполов. Ранее Картаполов сообщил РИА Новости, что занимается подготовкой законопроекта о деятельности ЧВК. Президент РФ Владимир Путин в четверг провел большую ежегодную пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. В ходе мероприятия он отметил, что в России нет частных военных компаний, так как нет соответствующего законодательства, ЧВК - это наименование, созданное журналистами.
https://ria.ru/20231001/vagner-1899652124.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_ff5e0cd64c8df72439d673f8c5c1717a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, андрей картаполов, госдума рф, владимир путин
Безопасность, Россия, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Владимир Путин
Госдума работает над законом о ЧВК, сообщил депутат
Картаполов: Госдума планово ведет работу над законом о ЧВК
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума планово ведет работу над законом о частных военных компаниях, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
"Это сложный законопроект, требует очень многих согласований... Здесь все идет в плановом порядке, это затрагивает основы государственные, основы безопасности, поэтому, тут нельзя подходить к этому делу опрометчиво", - сказал Картаполов. Ранее Картаполов сообщил РИА Новости, что занимается подготовкой законопроекта о деятельности ЧВК.
Президент РФ Владимир Путин
в четверг провел большую ежегодную пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. В ходе мероприятия он отметил, что в России нет частных военных компаний, так как нет соответствующего законодательства, ЧВК - это наименование, созданное журналистами.
Похороны откладываются: "Вагнер" жив, но поменял паспорт