https://ria.ru/20231214/chvk-1915767200.html

Путин заявил, что среди его знакомых есть служившие в ЧВК

Путин заявил, что среди его знакомых есть служившие в ЧВК - РИА Новости, 14.12.2023

Путин заявил, что среди его знакомых есть служившие в ЧВК

Президент России Владимир Путин заявил, что среди его знакомых есть люди, служившие в частных военных компаниях (ЧВК), некоторые отдали жизнь за страну. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:28

2023-12-14T13:28

2023-12-14T13:46

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

безопасность

ситуация в днр и лнр

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что среди его знакомых есть люди, служившие в частных военных компаниях (ЧВК), некоторые отдали жизнь за страну."Я знаю этих людей (бойцов ЧВК - ред.) не понаслышке - у меня и среди моих близких, близких моих связей дети воевали в частных военных компаниях. У меня вот среди тех людей, которые меня окружают и работают, вот рядом со мной тоже там есть и были близкие люди", - сказал президент.Он добавил, что некоторые люди из его окружения, воевавшие в составе ЧВК, "ушли из жизни, отдали жизнь за Родину".Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр, итоги года с владимиром путиным