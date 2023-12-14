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Путин заявил, что среди его знакомых есть служившие в ЧВК
Путин заявил, что среди его знакомых есть служившие в ЧВК - РИА Новости, 14.12.2023
Путин заявил, что среди его знакомых есть служившие в ЧВК
Президент России Владимир Путин заявил, что среди его знакомых есть люди, служившие в частных военных компаниях (ЧВК), некоторые отдали жизнь за страну. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:28
2023-12-14T13:28
2023-12-14T13:46
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
безопасность
ситуация в днр и лнр
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что среди его знакомых есть люди, служившие в частных военных компаниях (ЧВК), некоторые отдали жизнь за страну."Я знаю этих людей (бойцов ЧВК - ред.) не понаслышке - у меня и среди моих близких, близких моих связей дети воевали в частных военных компаниях. У меня вот среди тех людей, которые меня окружают и работают, вот рядом со мной тоже там есть и были близкие люди", - сказал президент.Он добавил, что некоторые люди из его окружения, воевавшие в составе ЧВК, "ушли из жизни, отдали жизнь за Родину".Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр, итоги года с владимиром путиным
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин заявил, что среди его знакомых есть служившие в ЧВК
Путин заявил, что среди его знакомых есть служившие в ЧВК, в том числе погибшие
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что среди его знакомых есть люди, служившие в частных военных компаниях (ЧВК), некоторые отдали жизнь за страну.
"Я знаю этих людей (бойцов ЧВК - ред.) не понаслышке - у меня и среди моих близких, близких моих связей дети воевали в частных военных компаниях. У меня вот среди тех людей, которые меня окружают и работают, вот рядом со мной тоже там есть и были близкие люди", - сказал президент.
Он добавил, что некоторые люди из его окружения, воевавшие в составе ЧВК, "ушли из жизни, отдали жизнь за Родину".
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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