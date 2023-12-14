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Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США - РИА Новости, 14.12.2023
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19:22 14.12.2023 (обновлено: 20:47 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/byudzhet-1915894112.html
Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США
Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США - РИА Новости, 14.12.2023
Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США
Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год объемом в 883,7 миллиарда долларов, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T19:22
2023-12-14T20:47
в мире
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год объемом в 883,7 миллиарда долларов, свидетельствуют результаты голосования.За высказались 310 законодателей, против — 118.Накануне проект бюджета на рекордные 886 миллиардов долларов одобрил сенат. Тем не менее при дальнейшем согласовании сумма претерпела изменения. И, как сообщили РИА Новости в сенатском комитете по оборонным делам, сумма сократилась до 883,7 миллиарда.На помощь Украине при этом выделили 800 миллионов долларов. Теперь документ идет на подпись президенту США Джо Байдену.Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону принимается конгрессом на ежегодной основе. В документе фиксируют руководящие принципы оборонной политики США на предстоящий год, а также то, в каком объеме и по каким направлениям предполагается распределить бюджетное финансирование.
https://ria.ru/20231213/bayden-1915427912.html
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в мире, сша, украина, джо байден
В мире, США, Украина, Джо Байден
Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США

Конгресс одобрил оборонный бюджет США на 2024 год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании палаты представителей США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка на здании палаты представителей США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год объемом в 883,7 миллиарда долларов, свидетельствуют результаты голосования.
За высказались 310 законодателей, против — 118.
Накануне проект бюджета на рекордные 886 миллиардов долларов одобрил сенат. Тем не менее при дальнейшем согласовании сумма претерпела изменения. И, как сообщили РИА Новости в сенатском комитете по оборонным делам, сумма сократилась до 883,7 миллиарда.
На помощь Украине при этом выделили 800 миллионов долларов. Теперь документ идет на подпись президенту США Джо Байдену.
Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону принимается конгрессом на ежегодной основе. В документе фиксируют руководящие принципы оборонной политики США на предстоящий год, а также то, в каком объеме и по каким направлениям предполагается распределить бюджетное финансирование.
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