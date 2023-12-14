https://ria.ru/20231214/byudzhet-1915894112.html
Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США
Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США - РИА Новости, 14.12.2023
Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США
Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год объемом в 883,7 миллиарда долларов, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T19:22
2023-12-14T19:22
2023-12-14T20:47
в мире
сша
украина
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149968/72/1499687211_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_c93e4ae546bc0f4abbd66c4b8fa167d6.jpg
ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год объемом в 883,7 миллиарда долларов, свидетельствуют результаты голосования.За высказались 310 законодателей, против — 118.Накануне проект бюджета на рекордные 886 миллиардов долларов одобрил сенат. Тем не менее при дальнейшем согласовании сумма претерпела изменения. И, как сообщили РИА Новости в сенатском комитете по оборонным делам, сумма сократилась до 883,7 миллиарда.На помощь Украине при этом выделили 800 миллионов долларов. Теперь документ идет на подпись президенту США Джо Байдену.Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону принимается конгрессом на ежегодной основе. В документе фиксируют руководящие принципы оборонной политики США на предстоящий год, а также то, в каком объеме и по каким направлениям предполагается распределить бюджетное финансирование.
https://ria.ru/20231213/bayden-1915427912.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149968/72/1499687211_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_e07be0bc56f87e2969006c6609a1bd53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, джо байден
В мире, США, Украина, Джо Байден
Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США
Конгресс одобрил оборонный бюджет США на 2024 год
ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год объемом в 883,7 миллиарда долларов, свидетельствуют результаты голосования.
За высказались 310 законодателей, против — 118.
Накануне проект бюджета на рекордные 886 миллиардов долларов одобрил сенат. Тем не менее при дальнейшем согласовании сумма претерпела изменения. И, как сообщили РИА Новости в сенатском комитете по оборонным делам, сумма сократилась до 883,7 миллиарда.
На помощь Украине
при этом выделили 800 миллионов долларов. Теперь документ идет на подпись президенту США Джо Байдену
.
Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону принимается конгрессом на ежегодной основе. В документе фиксируют руководящие принципы оборонной политики США на предстоящий год, а также то, в каком объеме и по каким направлениям предполагается распределить бюджетное финансирование.
Возможности США поддерживать Украину стремительно кончаются, заявил Байден