https://ria.ru/20231214/byudzhet-1915894112.html

Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США

Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США - РИА Новости, 14.12.2023

Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США

Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год объемом в 883,7 миллиарда долларов, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T19:22

2023-12-14T19:22

2023-12-14T20:47

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ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год объемом в 883,7 миллиарда долларов, свидетельствуют результаты голосования.За высказались 310 законодателей, против — 118.Накануне проект бюджета на рекордные 886 миллиардов долларов одобрил сенат. Тем не менее при дальнейшем согласовании сумма претерпела изменения. И, как сообщили РИА Новости в сенатском комитете по оборонным делам, сумма сократилась до 883,7 миллиарда.На помощь Украине при этом выделили 800 миллионов долларов. Теперь документ идет на подпись президенту США Джо Байдену.Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону принимается конгрессом на ежегодной основе. В документе фиксируют руководящие принципы оборонной политики США на предстоящий год, а также то, в каком объеме и по каким направлениям предполагается распределить бюджетное финансирование.

https://ria.ru/20231213/bayden-1915427912.html

сша

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, джо байден