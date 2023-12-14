https://ria.ru/20231214/byudzhet-1915668229.html

Сенат США проголосовал за рекордный оборонный бюджет на 2024 год

Сенат США проголосовал за рекордный оборонный бюджет на 2024 год - РИА Новости, 14.12.2023

Сенат США проголосовал за рекордный оборонный бюджет на 2024 год

Сенат США поддержал оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год объемом в 886 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T03:03

2023-12-14T03:03

2023-12-14T05:16

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сенат сша

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Сенат США поддержал оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год объемом в 886 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.Документ объемом свыше трех тысяч страниц предполагает рекордные ассигнования на оборонные нужды США, примерно на 3% превышающие показатель предыдущего года. Ранее в конгрессе была сформирована комиссия для согласования деталей различающихся по содержанию проектов оборонного бюджета, подготовленных сенатом и палатой представителей. Теперь же каждая из палат голосует по единому, согласованному документу.После того, как проект оборонного бюджета будет утвержден и сенатом, и палатой представителей, документ поступит на подпись президенту Джо Байдену. Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону принимается конгрессом на ежегодной основе. В документе фиксируются руководящие принципы оборонной политики США на предстоящий год, а также то, в каком объеме и по каким направлениям предполагается распределить бюджетное финансирование.

https://ria.ru/20231213/kongress-1915438129.html

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в мире, сша, джо байден, сенат сша