Рейтинг@Mail.ru
Сенат США проголосовал за рекордный оборонный бюджет на 2024 год - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 14.12.2023 (обновлено: 05:16 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/byudzhet-1915668229.html
Сенат США проголосовал за рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Сенат США проголосовал за рекордный оборонный бюджет на 2024 год - РИА Новости, 14.12.2023
Сенат США проголосовал за рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Сенат США поддержал оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год объемом в 886 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T03:03
2023-12-14T05:16
в мире
сша
джо байден
сенат сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100236/36/1002363619_0:43:1024:619_1920x0_80_0_0_9e57daa4aaf7ba8616e7b56c93132a44.jpg
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Сенат США поддержал оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год объемом в 886 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.Документ объемом свыше трех тысяч страниц предполагает рекордные ассигнования на оборонные нужды США, примерно на 3% превышающие показатель предыдущего года. Ранее в конгрессе была сформирована комиссия для согласования деталей различающихся по содержанию проектов оборонного бюджета, подготовленных сенатом и палатой представителей. Теперь же каждая из палат голосует по единому, согласованному документу.После того, как проект оборонного бюджета будет утвержден и сенатом, и палатой представителей, документ поступит на подпись президенту Джо Байдену. Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону принимается конгрессом на ежегодной основе. В документе фиксируются руководящие принципы оборонной политики США на предстоящий год, а также то, в каком объеме и по каким направлениям предполагается распределить бюджетное финансирование.
https://ria.ru/20231213/kongress-1915438129.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100236/36/1002363619_117:0:1024:680_1920x0_80_0_0_3a9403e85668fc0664e2fd0e5147b38d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, сенат сша
В мире, США, Джо Байден, Сенат США
Сенат США проголосовал за рекордный оборонный бюджет на 2024 год

Сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2024 год объемом 886 миллиардов

© Flickr / Kevin H. Здание Пентагона
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Flickr / Kevin H.
Здание Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Сенат США поддержал оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год объемом в 886 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
Документ объемом свыше трех тысяч страниц предполагает рекордные ассигнования на оборонные нужды США, примерно на 3% превышающие показатель предыдущего года. Ранее в конгрессе была сформирована комиссия для согласования деталей различающихся по содержанию проектов оборонного бюджета, подготовленных сенатом и палатой представителей. Теперь же каждая из палат голосует по единому, согласованному документу.
После того, как проект оборонного бюджета будет утвержден и сенатом, и палатой представителей, документ поступит на подпись президенту Джо Байдену.
Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону принимается конгрессом на ежегодной основе. В документе фиксируются руководящие принципы оборонной политики США на предстоящий год, а также то, в каком объеме и по каким направлениям предполагается распределить бюджетное финансирование.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
В конгрессе США обвинили Пентагон в ситуации на Украине
13 декабря, 05:36
 
В миреСШАДжо БайденСенат США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала