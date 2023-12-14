https://ria.ru/20231214/byudzhet-1915668229.html
Сенат США проголосовал за рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Сенат США проголосовал за рекордный оборонный бюджет на 2024 год - РИА Новости, 14.12.2023
Сенат США проголосовал за рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Сенат США поддержал оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год объемом в 886 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T03:03
2023-12-14T03:03
2023-12-14T05:16
в мире
сша
джо байден
сенат сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100236/36/1002363619_0:43:1024:619_1920x0_80_0_0_9e57daa4aaf7ba8616e7b56c93132a44.jpg
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Сенат США поддержал оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год объемом в 886 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.Документ объемом свыше трех тысяч страниц предполагает рекордные ассигнования на оборонные нужды США, примерно на 3% превышающие показатель предыдущего года. Ранее в конгрессе была сформирована комиссия для согласования деталей различающихся по содержанию проектов оборонного бюджета, подготовленных сенатом и палатой представителей. Теперь же каждая из палат голосует по единому, согласованному документу.После того, как проект оборонного бюджета будет утвержден и сенатом, и палатой представителей, документ поступит на подпись президенту Джо Байдену. Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону принимается конгрессом на ежегодной основе. В документе фиксируются руководящие принципы оборонной политики США на предстоящий год, а также то, в каком объеме и по каким направлениям предполагается распределить бюджетное финансирование.
https://ria.ru/20231213/kongress-1915438129.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100236/36/1002363619_117:0:1024:680_1920x0_80_0_0_3a9403e85668fc0664e2fd0e5147b38d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, сенат сша
В мире, США, Джо Байден, Сенат США
Сенат США проголосовал за рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2024 год объемом 886 миллиардов