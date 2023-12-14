https://ria.ru/20231214/briks-1915676713.html
Россия предложила обсудить внедрение ИИ на Деловом совете БРИКС
Россия предложила обсудить внедрение ИИ на Деловом совете БРИКС - РИА Новости, 14.12.2023
Россия предложила обсудить внедрение ИИ на Деловом совете БРИКС
Вопросы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), чрезвычайно важны, поэтому они должны быть включены в повестку Делового совета БРИКС во время... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T07:11
2023-12-14T07:11
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вопросы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), чрезвычайно важны, поэтому они должны быть включены в повестку Делового совета БРИКС во время председательства в нем России в 2024 году, заявил РИА Новости председатель российской части Делового совета БРИКС, президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Вопросы внедрения искусственного интеллекта должны быть включены в повестку Делового совета БРИКС во время российского председательства в 2024 году", - сказал он. "Не исключаю, что могут появиться новые рабочие группы. Например, по внедрению искусственного интеллекта. В современном мире вопросы правового регулирования ИИ робототехники составляют актуальную повестку международных организаций, крупных корпораций", - добавил глава ТПП РФ.По его словам, одна из основных проблем – адаптация имеющегося правового инструментария к новым, активно развивающимся отношениям и создание эффективных моделей правового регулирования ИИ. "Обозначенная проблема лежит не только в плоскости частного и публичного права, но и этических норм. Поэтому, как нам видится, вопрос гармонизации в области применения ИИ – одна из важных тем, которую следует включить в повестку обсуждения в рамках Делового совета БРИКС", - подчеркнул Катырин. Он напомнил, что сейчас в Деловом совете БРИКС представлено 9 рабочих групп по разным направлениям: инфраструктура, производственный сектор, финансовый сектор, энергетика и "зеленая экономика", профессиональная подготовка кадров, агробизнес, дерегуляция, авиация, цифровая экономика. "С 1 января 2024 года в состав БРИКС должны войти новые страны. Понимаем, что такое расширение в некоторой степени может повлиять на работу и Делового совета в организационном и содержательном плане. В этой связи полагаем крайне важным грамотно и своевременно погрузить наших новых коллег в текущую повестку, обеспечить слаженное взаимодействие", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231212/briks-1915390098.html
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в мире, технологии, россия, сергей катырин, брикс, торгово-промышленная палата рф
В мире, Технологии, Россия, Сергей Катырин, БРИКС, Торгово-промышленная палата РФ
Россия предложила обсудить внедрение ИИ на Деловом совете БРИКС
Глава ТПП: Россия предложила обсудить внедрение ИИ на Деловом совете БРИКС
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вопросы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), чрезвычайно важны, поэтому они должны быть включены в повестку Делового совета БРИКС во время председательства в нем России в 2024 году, заявил РИА Новости председатель российской части Делового совета БРИКС, президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
«
"Вопросы внедрения искусственного интеллекта должны быть включены в повестку Делового совета БРИКС во время российского председательства в 2024 году", - сказал он. "Не исключаю, что могут появиться новые рабочие группы. Например, по внедрению искусственного интеллекта. В современном мире вопросы правового регулирования ИИ робототехники составляют актуальную повестку международных организаций, крупных корпораций", - добавил глава ТПП РФ.
По его словам, одна из основных проблем – адаптация имеющегося правового инструментария к новым, активно развивающимся отношениям и создание эффективных моделей правового регулирования ИИ.
"Обозначенная проблема лежит не только в плоскости частного и публичного права, но и этических норм. Поэтому, как нам видится, вопрос гармонизации в области применения ИИ – одна из важных тем, которую следует включить в повестку обсуждения в рамках Делового совета БРИКС", - подчеркнул Катырин.
Он напомнил, что сейчас в Деловом совете БРИКС представлено 9 рабочих групп по разным направлениям: инфраструктура, производственный сектор, финансовый сектор, энергетика и "зеленая экономика", профессиональная подготовка кадров, агробизнес, дерегуляция, авиация, цифровая экономика.
"С 1 января 2024 года в состав БРИКС должны войти новые страны. Понимаем, что такое расширение в некоторой степени может повлиять на работу и Делового совета в организационном и содержательном плане. В этой связи полагаем крайне важным грамотно и своевременно погрузить наших новых коллег в текущую повестку, обеспечить слаженное взаимодействие", - заключил собеседник агентства.
Россия создаст рейтинг вузов и платформу для НКО стран БРИКС